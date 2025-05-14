Психолог детально обїяснил, как их избежать и нормально взаимодействовать с близкими людьми.

Вспомните прошлые отношения, в которых вы чувствовали боль или предательство со стороны партнера и сразу решили, что больше никому не позволите сделать вам больно.

Как пишет в колонке для Forbes психолог Марк Трэверс, со временем эта установка могла создать дистанцию, даже с близкими друзьями. Вы могли обнаружить, что они перестали выходить на связь, оставляя вас чувствовать себя оторванными. "Если это звучит знакомо, возможно, границы, которые вы установили, в итоге изолировали вас", - отметил психолог.

Трэверс назвал 3 распространенных ловушки, которых следует избегать, если мы хотим чувствовать себя более связанными с окружающими.

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1. Принятие гипернезависимости за здоровые границы

Некоторые из нас настаивают на том, чтобы делать все самостоятельно, независимо от того, насколько это сложно. В этом случае одиночество превращается в независимость, которой мы начинаем наслаждаться. Но это превращается в проблему, когда мы отказываемся просить о помощи, даже когда нам трудно.

Как объяснил психолог, иногда така реакция исходит из прошлого опыта, когда просьба или даже ожидание помощи от других приводили к боли и разочарованию, потому что они не появлялись так, как мы могли бы ожидать.

Поэтому мы избегаем снова просить о помощи и становимся гипернезависимыми. Это становится механизмом преодоления, когда мы возводим прочные стены во имя независимости, убеждая себя, что независимость от других - это сила. Это может привести к хроническому одиночеству.

"Нет ничего постыдного в том, чтобы опираться на людей в вашей жизни", - убеждает психолог и добавляет, что границы должны помогать более безопасно управлять отношениями, а не полностью разрывать связи.

2. Отстранение людей при малейшем дискомфорте

Раздражение - это небольшая цена, которую мы платим за сохранение сообщества. Однако некоторые из нас придерживаются подхода нулевой терпимости, когда кто-то проявляет изъян или совершает ошибку. Хотя защита себя жизненно важна, этот образ мышления предполагает, что мы должны быть начеку все время, чтобы чувствовать себя в безопасности.

В некотором смысле, такие люди пытаются предотвратить будущую боль, никогда ни на кого не полагаясь. Но если эта реакция на боль становится чрезмерно активной, она может заставить человека слишком быстро отвергать других, даже если человек не представляет реальной угрозы.

"Каждый раз, когда мы устанавливаем границы, нам нужно напоминать себе о необходимости эффективно общаться с окружающими, а не избегать их при первых признаках конфликта", - посоветовал Трэверс.

3. Использование границ, чтобы избежать чрезмерной отдачи, вместо того, чтобы выбирать, когда отдавать

Есть разница между отдачей и уступкой. Вы могли испытать последнее, если кто-то нуждался в вашей помощи, и вы чувствовали себя обязанным помочь ему, даже если на самом деле не хотели этого.

Уступка может привести к чувству выгорания, если вы перенапрягаетесь, пытаясь помочь кому-то, вместо того, чтобы уважать свои собственные ограничения.

Однако, как отметил психолог, вам не нужно устанавливать одинаковые границы для всех. Нормально приложить все усилия, чтобы помочь близкому другу, который попросил об этом, не ожидая ничего взамен.

"Знание разницы - это то, как мы можем устанавливать их и оставаться на связи с близкими, защищая себя", - констатировал специалист.

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