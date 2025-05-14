Ракета-носитель Falcon 9 имеет многоразовую первую ступень, которая удешевляет запуски.

Компания Илона Маска установила новый рекорд многократного использования своего носителя Falcon 9. Об этом сообщает портал Space.com.

Ракета Falcon 9 с 28 спутниками Starlink стартовала из Космического центра имени Кеннеди во Флориде во вторник, 13 мая.

Это был рекордный 28-й запуск первой ступени B1067, которая впоследствии вернулась на Землю и совершила, соответственно, 28-ю посадку на беспилотную платформу Just Read the Instructions, расположенную в Атлантическом океане.

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Благодаря повторному использованию первой ступени достигается существенная экономия средств.

Отметим, что на сегодня Falcon 9 является наиболее популярным носителем в мире. Более того, он выступает фактическим монополистом на рынке коммерческих космических запусков.

Сама ракета является носителем тяжелого класса, который состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель). Цифра "9" в названии означает количество ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени.

Компания SpaceX - главное

Уже скоро ракеты семейства Falcon могут стать частью истории, ведь компания Маска создает полностью многоразовую космическую систему, которая должна превзойти по совокупности характеристик все, что существовало до нее.

Речь, конечно, о гигантской ракете-носителе Starship, которую рассматривают, в частности, как инструмент покорения Марса.

Сейчас SpaceX активно испытывает Starship. Последний на сегодня запуск провели в марте. Он был лишь частично успешным: космический корабль взорвался почти сразу после старта, тогда как первая ступень совершила удачную посадку.

Одним из конкурентов Starship может стать перспективная ракета Neutron от Rocket Lab, однако она будет иметь гораздо более скромные характеристики.

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