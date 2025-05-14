Apple работает над добавлениям поддержки нейроинтерфейсов в свои устройства.

Apple разрабатывает собственный нейроинтерфейс для управления устройствами с помощью сигналов мозга. Проект создаётся в партнёрстве с биотехнологическим стартапом Synchron, специализирующимся на нейротехнологиях.

Как сообщает Wall Street Journal, основой системы станет микроимплант Stentrode, который внедряется в кровеносный сосуд рядом с моторной корой мозга. Устройство оснащено электродами, способными считывать нейросигналы и передавать их в цифровом виде.

Apple занимается созданием программного интерфейса, который интерпретирует эти сигналы для взаимодействия с операционной системой, например, для выбора иконок и элементов управления на экране iPhone или iPad.

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При этом интерфейс разрабатывается с учётом особенностей пользователей с тяжёлыми двигательными нарушениями: это касается прежде всего людей с травмами спинного мозга и пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

С 2019 года имплант Stentrode был установлен десяти пациентам. Один из них, человек с диагнозом БАС, уже тестирует использование iPhone и iPad без движений, только за счёт мозговых импульсов, распознаваемых системой Apple.

Цель проекта - создать полностью рабочую экосистему, в которой устройства Apple будут доступны людям с ограниченными возможностями без необходимости в дополнительном оборудовании. В долгосрочной перспективе нейроинтерфейс может быть адаптирован и для более широкой аудитории.

Ранее мы рассказывали, что Neuralink Маска продолжает чипировать людей – к 2035 году их будут миллионы. Недавно Neuralink имплантировала нейрочип уже третьему пациенту.

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