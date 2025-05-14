Каждый iPhone шпионит за своим хозяином: 3 настройки, которые стоит отключить

Apple открыто признает, что ее устройства оснащены функцией, позволяющей абсолютно всем установленным сервисам отслеживать действия пользователя. Приложения на iPhone получают данные из других программ и браузеров для рекламных целей – и продают эту информацию третьим лицам.
Рассказываем, что необходимо сделать каждому владельцу iPhone, чтобы вас перестали подслушивать:
- Заходим в "Настройки", раздел "Конфиденциальность и безопасность" и, открыв "Микрофон", отключаем доступ для каждого приложения отдельно.
- Затем переходим в "Отслеживание" и видим список приложений, которые отслеживают ваши действия в телефоне. Обязательно отключаем это.
При этом отключать "Запросы приложений на трекинг" не рекомендуется – в этом случае пользователь просто перестанет получать уведомления, однако это не мешает приложениям самостоятельно принять решение о сборе данных и продолжить следить за действиями пользователя.
- Далее заходим в Safari, пролистываем страницу вниз до раздела "Конфиденциальность и безопасность" и передвигаем переключатель в положение "включить" напротив строки "Без перекрестного отслеживания", как показано на скриншоте.
Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, как перенести все данные с Android на Айфон. Apple недавно обновила свое фирменное приложение, добавив туда несколько полезных нововведений.
Также рассказывали о секретной настройкой роутера, с которой интернет перестанет тормозить. Это особенно актуально для тех, кто живет в многоквартирных домах, где роутеры стоят чуть ли не в каждой квартире.