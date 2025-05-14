Каждый iPhone шпионит за своим хозяином: 3 настройки, которые стоит отключить

Некоторые функции iPhone, включенные по умолчанию, нарушают конфиденциальность пользователя, передавая его данные третьим лицам.

Apple открыто признает, что ее устройства оснащены функцией, позволяющей абсолютно всем установленным сервисам отслеживать действия пользователя. Приложения на iPhone получают данные из других программ и браузеров для рекламных целей – и продают эту информацию третьим лицам.

Рассказываем, что необходимо сделать каждому владельцу iPhone, чтобы вас перестали подслушивать:

Заходим в "Настройки", раздел "Конфиденциальность и безопасность" и, открыв "Микрофон", отключаем доступ для каждого приложения отдельно.

Видео дня

Затем переходим в "Отслеживание" и видим список приложений, которые отслеживают ваши действия в телефоне. Обязательно отключаем это.

При этом отключать "Запросы приложений на трекинг" не рекомендуется – в этом случае пользователь просто перестанет получать уведомления, однако это не мешает приложениям самостоятельно принять решение о сборе данных и продолжить следить за действиями пользователя.

Далее заходим в Safari, пролистываем страницу вниз до раздела "Конфиденциальность и безопасность" и передвигаем переключатель в положение "включить" напротив строки "Без перекрестного отслеживания", как показано на скриншоте.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, как перенести все данные с Android на Айфон. Apple недавно обновила свое фирменное приложение, добавив туда несколько полезных нововведений.

Также рассказывали о секретной настройкой роутера, с которой интернет перестанет тормозить. Это особенно актуально для тех, кто живет в многоквартирных домах, где роутеры стоят чуть ли не в каждой квартире.

Вас также могут заинтересовать новости: