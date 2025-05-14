Сократить свои расходы на отдых в Италии можно с помощью ряда простых советов.

Италия – одна из самых желанных среди туристов стран мира. В результате отдых в самых популярных городах страны, вроде Рима или Венеции, обходится довольно дорого. Впрочем, это совершенно не означает, что в Италии нет бюджетных (но не менее замечательных) вариантов для отдыха.

Итальянский тревел-журналист Анджело Зинна, живущий во Флоренции, в своем материале для крупнейшего туристического издательства Lonely Planet рассказал, как исследовать Италию с ограниченным бюджетом.

"Независимо от того, ищете ли вы средиземноморский отдых, поездку по холмистым винодельческим регионам или впечатляющий арт-тур по средневековым городам, Италия вас не разочарует. Но с длинным списком достопримечательностей – будь то кулинарные, живописные, архитектурные, исторические или культурные – и множеством переменных, планирование бюджетного путешествия по Италии может быть сложным. Цены часто меняются от сезона к сезону, а также от города к деревне и от севера к югу. В некоторых регионах хорошо развита туристическая инфраструктура с бесконечным предложением платных развлечений и спектром услуг, которые подойдут любому карману. В то же время другие районы менее затронуты потоками туристов и предлагают возможности для недорогих открытий", – отметил Анджело.

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Средние цены в Италии

кофе эспрессо – 1,20 евро;

койко-место в хостеле – от 25 до 50 евро за ночь;

двухместный номер в фермерском доме – от 80 евро за ночь;

билет на скоростной поезд из Флоренции в Милан – 56 евро;

поездка на городском автобусе или трамвае – 1,50 евро;

бокал вина Кьянти – от 5 до 8 евро;

ужин на двоих – от 50 евро;

пицца Маргарита – от 6 до 8 евро;

коктейль аперитив – от 5 до 10 евро;

сэндвич – 5 евро;

аренда автомобиля – от 50 евро в день;

один литр бензина – 1,80 евро;

аренда велосипеда – 12 евро за день;

билеты в музеи – от 10 до 20 евро.

При этом эксперт подчеркнул, что средние ежедневные расходы на отдых в Италии будут зависеть от того, как часто турист будет пользоваться общественным транспортом и питаться в ресторанах, какие расстояния он решит преодолеть и сколько людей путешествует в группе.

В то же время он отметил, что гости Италии должны рассчитывать на сумму расходов не менее 130 евро в день, если они планируют включить основные достопримечательности в свой маршрут. Однако сократить расходы можно с помощью следующих советов.

11 советов по бюджетному отдыху в Италии

Летайте во второстепенные аэропорты или въезжайте в Италию по суше . По словам Анджело, приземление во второстепенных аэропортах, которые обслуживают бюджетные авиакомпании, может значительно сократить расходы на поездку. Например, можно прилететь в Бергамо, чтобы посетить Милан, или купить билеты на рейсы в Пизу или Болонью, чтобы добраться до Флоренции. Кроме того, в 2021 году была открыта новая высокоскоростная железнодорожная линия, соединяющая Париж с Миланом и Турином, что также может быть дешевле, чем авиа. Выбирайте межсезонье . Путешествие в Италию в мае-июне или в сентябре-октябре предлагает наилучший баланс между погодой, расходами и развлечениями. Пик сезона отпусков приходится на июль и август – это время, когда большинство итальянцев отправляются в отпуск, когда цены резко растут, когда жара становится невыносимой, а пляжи переполнены. Посещение страны до или после этого периода дает наилучшие шансы насладиться приятной температурой, найти выгодные предложения и избежать толп, поясняет житель Флоренции. Откажитесь от машины и передвигайтесь на общественном транспорте . Хотя арендованное авто позволяет туристам с легкостью посещать сельские и горные районы, общественный транспорт, соединяющий большинство городов, может помочь добраться до них с небольшим бюджетом. Однако не все варианты общественного транспорта одинаковы – высокоскоростные поезда быстрые, но могут быть дорогими, если бронировать их на месте; региональные поезда медленнее, но могут стоить меньше половины своих высокоскоростных аналогов. Автобусы – самый дешевый вариант, хотя и не самый удобный, отмечает эксперт. Ищите скидки на билеты на поезда . "Да, высокоскоростные поезда – самый дорогой вид общественного транспорта, но это не всегда так. Забронировав место за несколько недель, вы получите билеты со скидкой на скорые поезда Italo и Trenitalia. Если вы планируете много передвигаться на поезде, стоит рассмотреть возможность приобретения проездного Trenitalia, который позволит вам путешествовать в течение нескольких дней по всей Италии, по цене от 139 евро. Trenitalia также предлагает специальные предложения на билеты туда и обратно в тот же день и билеты туда и обратно на выходные", – рассказал Анджело. Обратите внимание на обеденные меню в тратториях . "Уличная еда – отличный способ сократить расходы на еду в Италии, но вам не всегда нужно отказываться от удовольствия посидеть за столиком в местном ресторане, чтобы сэкономить деньги. Многие траттории и остерии по всей Италии предлагают обеденные меню с фиксированной ценой, включающие блюдо из пасты, второе блюдо, воду и вино менее чем за 15 евро. Обращайте внимание на вывески, рекламирующие меню дня (menù del giorno)", – советует эксперт. Пейте кофе стоя . Анджело рассказывает, что итальянцы заходят в кафе по несколько раз в день, чтобы пополнить свой уровень кофеина: "Ритуал эспрессо не меняется по всей стране – крепкий кофе обычно пьют стоя у бара за считанные минуты. Многие кафе, особенно в крупных городах, взимают плату за обслуживание, если вы садитесь с кофе за столик". Избегайте бутилированной воды, особенно в Риме . В Италии можно пить водопроводную воду, а потому Анджело советует туристам брать с собой многоразовую бутылку, чтобы сэкономить немного денег и сократить потребление одноразового пластика. Это особенно легко сделать в Риме – в столице Италии находится более 5000 питьевых фонтанчиков, известных как nasoni (большие носы), разбросанных по всему городу. Карту их расположения можно найти на сайте fontanelle.org. Запланируйте арт-тур в низкий сезон . "Бесконечное художественное наследие Италии привлекает постоянный поток туристов круглый год, но посещение зимой снизит ваши шансы оказаться зажатым в толпе. Многие художественные учреждения также предлагают билеты со скидкой в ​​низкий сезон. Например, взрослый билет в Уффици во Флоренции – один из самых посещаемых музеев Италии – с 1 ноября по 28 февраля стоит не 25, а 12 евро", – отмечает житель Италии. Отправляйтесь в церковь, чтобы полюбоваться работами великих художников . По словам Анджело, музейные билеты в Италии довольно дорогие, но искусство мирового класса можно найти не только в галереях. На территории Италии находится более 100 тысяч церквей, и многие из этих религиозных сооружений содержат исключительные иконы культурного наследия страны, которыми можно любоваться бесплатно. Караваджо, Рафаэль, Джотто, Липпи и Боттичелли – вот лишь некоторые имена, которые можно встретить, входя в церкви в таких городах, как Рим и Флоренция. Ищите "бесплатные" пляжи . Многие общественные пляжи в Италии находятся в частном владении компаний, известных как bagni, которые сдают в аренду зонтики и шезлонги отдыхающим в летние месяцы. Хотя это гарантирует вам место на песке, где вы сможете спокойно позагорать, это может обойтись в сумму от 15 до 40 евро в день в зависимости от местоположения. Чтобы не платить за место на пляже, стоит поискать ближайший spiaggia libera (бесплатный пляж) – прибрежные зоны, куда доступ бесплатный для всех, отмечает автор материала. Пройдитесь по длинному паломническому маршруту . "Одно из самых запоминающихся впечатлений, которые вы можете получить в Италии, также является одним из самых недорогих. Ступайте по следам средневековых паломников, пройдя по одному из исторических маршрутов, которые встречаются по всей стране – Via Francigena – самый известный маршрут такого рода, пролегающий от Кентербери, Англия, до Южной Италии через Рим. Как и на Камино де Сантьяго, на Виа Франчиджена можно переночевать в монастырях и хостелах, которые обслуживают современных паломников за несколько евро за ночь. Нет времени на пешие прогулки? Похожий маршрут можно проделать на велосипеде", – советует Анджело.

Как сообщал УНИАН, ранее американская путешественница Элисон Ван Глад, которая за десять лет объехала более 20 городов в разных частях Италии, назвала четыре места, куда ей хотелось бы вернуться в будущем, а также два города, куда она больше не хочет ехать.

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