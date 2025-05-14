Он подал заявление на увольнение по соглашению сторон.

Скандально известный преподаватель Киевского университета Карпенко-Карого Андрей Белоус покинул должность директора - художественного руководителя Киевского академического Молодого театра. Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.

Отмечается, что он подал заявление на увольнение по соглашению сторон. "Также уже подписан соответствующий приказ Департамента. Все дальнейшие кадровые решения относительно временного исполнения обязанностей руководителя театра будут приняты в соответствии с нормативно-правовыми актами в установленном порядке", - сказано в сообщении КГГА.

При этом отмечается, что Департамент культуры неоднократно заявлял о принципиальной позиции о недопустимости любых проявлений харассмента, дискриминации и совершения оскорбительных или унизительных действий в коммунальных учреждениях культуры.

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Скандал с Билоусом - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе 2025 года студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого обвинила преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах и харассменте. Студентка рассказала, что получала сообщения интимного характера от Белоуса.

По словам студентки, Белоус просил ее поделиться своими сексуальными фантазиями, интимными фото, присылал свои откровенные фотографии и настойчиво просил зайти к нему в кабинет на чай, якобы для того, чтобы поговорить.

31 января актеры и работники Молодого театра подали коллективное заявление в КГГА с просьбой отстранить Андрея Белоуса с должности директора театра, но тогда КГГА заявили, что нет оснований для такого решения, потому что здесь необходимо решение суда.

Были акции протеста с требованием увольнения Билоуса. Часть работников Молодого театра выступали за его отстранение. Его отстранили от исполнения обязанностей до 13 марта, но уже 14 марта Билоус вернулся в театр. Он также отрицал, что с его стороны были сексуальные домогательства.

В мае сообщалось, что Белоусу присвоили ученое звание доцента.

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