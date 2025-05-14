Также на мероприятии случились конфузы.

Во вторник, 13 мая, стартовал 78-й ежегодный Каннский кинофестиваль. Церемония открытия не обошлась без конфузов и острых высказываний о президенте США.

Как пишет издание Variety, на мероприятии почтили память режиссера Дэвида Линча, фильмы которого становились ранее фаворитами зрителей Каннского кинофестиваля. Позже Квентин Тарантино вышел на сцену, чтобы объявить официальное открытие масштабного события в мире кино, однако едва не уронил микрофон на пол.

Но больше всего наделало шума выступление известного голливудского актера Роберт Де Ниро. Он стал обладателем почетной Золотой пальмовой ветви, которую ему вручил коллега по ленте "Убийцы цветочной луны" Леонардо Ди Каприо. Во время речи 81-летняя звезда кино поблагодарил всех за награду и раскритиковал Дональда Трампа, назвав его "президентом-филистером" (человек, который имеет ограниченное мировоззрение - УНИАН). Также Роберт призвал противостоять политике президента США.

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"Теперь он объявил 100% пошлину на фильмы, сделанные за пределами США. Давайте на минутку это поймем. Вы не можете установить цену на творчество, но, видимо, вы можете установить на него пошлину. Конечно, это неприемлемо. Все эти атаки неприемлемы, и это не только американская проблема. Это глобальная проблема. И как в случае с фильмом, мы не можем просто сидеть и смотреть. Мы должны действовать сейчас. Без насилия, но с большой страстью и решимостью. Пришло время всем, кто заботится о свободе, организовываться, протестовать, а когда выборы, конечно, голосовать. Сегодня вечером и в течение следующих 11 дней мы покажем нашу силу и преданность, отпраздновав искусство на этом славном фестивале", - сказал Де Ниро со сцены.

К слову, за неделю до начала фестиваля Дональд Трамп напугал кинобизнес, объявив, что собирается ввести 100% пошлины на все фильмы, "произведенные на чужих землях". По его словам, его цель - вернуть производство в США. Однако затем добавил, что окончательное решение еще не принято и он готов встретиться с руководителями студий.

Напомним, ранее стало известно, что на Каннском кинофестивале покажут три фильма об Украине.

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