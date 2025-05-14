Древнюю окаменелость обнаружили в Канаде.

В Канаде палеонтологи нашли новый вид радиодонта - древнего морского существа Mosura fentoni, возрастом более 500 миллионов лет. Как пишет Interesting Engineering, останки были найдены в сланцах Берджес в Британской Колумбии - одном из важнейших мест раскопок доисторических морских животных.

Как сообщается, Mosura была небольшим, но грозным хищником — с тремя глазами, кольцеобразным ртом с зубами, шипастыми конечностями и плавательными лопастями по бокам тела. Уникальной особенностью была задняя часть, которая состояла из 16 сегментов с жабрами, что сближает её с современными насекомыми, мокрицами и мечехвостами.

Эти существа относятся к древнейшим членистоногим — предкам пауков, крабов и насекомых. Найдено более 60 окаменелостей Mosura, собранных в течение нескольких десятилетий. Несмотря на свой малый размер, Mosura демонстрирует удивительное разнообразие и уровень адаптации уже на ранних этапах эволюции.

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Особую ценность представляют хорошо сохранившиеся внутренние органы: нервная система, пищеварительный тракт и кровеносные структуры. Ученым впервые удалось детально изучить лакуны - полости, по которым циркулировала кровь.

Открытие Mosura проливает свет на ранние этапы эволюции членистоногих и показывает, насколько разнообразной была жизнь в океанах более полумиллиарда лет назад.

Напомним, ранее кченые обнаружили, что гигантская акула-мегалодон была стройнее, чем считалось ранее.

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