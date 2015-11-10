Суд отклонил ходатайство о признании ГРУшника Ерофеева военнопленным

Как сообщает Радио Свобода, перед этим адвокат российского спецназовца Оксана Соколовская подала ходатайство об определении статуса ее подзащитного как военнопленного.

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Также суд, который рассматривает уголовное производство в отношении российских военнослужащих Александрова и Ерофеева, установил порядок исследования доказательств, допроса участников процесса и объявил перерыв в судебном заседании до 17 ноября.

Как сообщал УНИАН, Александров и Ерофеев заявили, что не признают своей вины ни по одному из выдвинутых им военными прокурорами обвинений.