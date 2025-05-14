Танки прячутся и рассредоточиваются — и развертываются в более мелких подразделениях.

Потеряв более 1000 танков, многие из которых были сбиты российскими дронами, Украина признала, что тяжелые, мощно вооруженные боевые машины должны использовать другую стратегию, если они собираются выжить на поле боя, наполненном крошечными беспилотниками.

Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, танковые экипажи теперь должны действовать крайне осторожно — большую часть времени скрываясь в амбарах, гаражах или блиндажах и выезжая только изредка, чтобы выпустить несколько снарядов, прежде чем отступать в укрытие.

"Действуя больше как осторожная артиллерия и меньше как наглые штурмовые машины ближнего боя, которыми они когда-то были, танки теряют часть своей актуальности. Приняв эту новую истину, украинская армия реорганизует свои танковые подразделения", - подчеркивает он.

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Как оценивает аналитик, четыре действующие украинские танковые бригады, каждая из которых насчитывает до 100 танков, скорее всего, будут расформированы. Некоторые из сотен танков, высвобождаемых в результате этой реформы, включая десятки Leopard 1A5 и Leopard 2A4, которые Украина получает от своих союзников, будут переданы в новые 30-танковые батальоны, принадлежащие пехотным и механизированным бригадам, а также в новые многобригадные корпуса, которые организуют украинские сухопутные войска.

"Украинские танки рассредоточиваются на поле боя, а также рассредоточиваются внутри структуры ВСУ: играя скорее вспомогательную, чем ведущую роль в войне, все больше формируемой беспилотниками. Конечным результатом должен стать несколько меньший общий танковый корпус с меньшим количеством машин и экипажей, но который лучше подходит для того типа войны, которую ведет Украина".

В то же время Акс указывает на еще одно возможное преимущество от этой стратегии. По его мнению, это поможет решить одну из самых неприятных проблем ВСУ: острую нехватку пехоты на передовой.

"Отправляя меньше новобранцев в танковую школу, военные планировщики могли бы отправлять больше в пехотную школу", - отмечает он.

Западные танки на фронте

Как писали СМИ, немецкие танки Leopard 2 оказались неприспособлены к войне в Украине и столкнулись со значительными проблемами. В результате украинские военные не могут использовать их на полную мощность.

В частности, Leopard 2 крайне уязвимы для ударов беспилотников. При этом их сложная конструкция затрудняет ремонт на поле боя, а это означает, что поврежденные Leopard необходимо отправлять в специализированные ремонтные бригады на западе Украины или даже ехать в Польшу для ремонта и обслуживания.

Также ранее Дэвид Акс писал, что ВСУ все чаще прячут бронетехнику под землю в блиндажи, чтобы уберечь ее от дронов.

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