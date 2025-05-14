За место в финале "Евровидения-2025" будут соревноваться на этот раз 16 стран / скиншот Instagram

В четверг, 15 мая, состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025" в Базеле. Если в первом полуфинале 15 стран соревновались за право представить свои государства в гранд-финале, то на этот раз участников будет немного больше, а именно 16. Однако только десять из них пройдут дальше и еще раз споют в субботу, 17 мая, на большой сцене в Швейцарии.

Кстати, в этом полуфинале будут Великобритания, Франция и Германия, которые автоматически проходят в финал, ведь входят в состав стран-основательниц шоу. Однако их выступления тоже увидим вживую на конкурсе в четверг.

Порядок выступления стран во втором полуфинале "Евровидения-2025" / скриншот Instagram

Участники второго полуфинала "Евровидения-2025" и их песни

  • Австралия: Go-Jo - "Milkshake Man"
  • Черногория: Nina Žižić - "Dobrodošli"
  • Ирландия: EMMY - "Laika Party"
  • Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
  • Армения: PARG - "SURVIVOR"
  • Австрия: JJ - "Wasted Love"
  • Великобритания: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"
  • Греция: Klavdia - "Asteromáta"
  • Литва: Katarsis - "Tavo Akys"
  • Мальта: Miriana Conte - "SERVING"
  • Грузия: Mariam Shengelia - "Freedom"
  • Франция: Louane - "Maman"
  • Дания: Sissal - "Hallucination"
  • Чехия: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
  • Люксембург: Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
  • Израиль: Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
  • Германия: Abor & Tynna - "Baller"
  • Сербия: Princ - "Mila"
  • Финляндия: Erika Vikman - "ICH KOMME"

К слову, представителей Украины - группа Ziferblat снова появится на сцене уже в субботу, ведь музыканты прошли в гранд-финал "Евровидения" и "разорвали" сцену песней "Bird of Pray".

Видео дня

Напомним, ранее певица Селин Дион показалась на "Евровидении-2025" и растрогала зрителей.

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