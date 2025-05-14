В четверг, 15 мая, состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025" в Базеле. Если в первом полуфинале 15 стран соревновались за право представить свои государства в гранд-финале, то на этот раз участников будет немного больше, а именно 16. Однако только десять из них пройдут дальше и еще раз споют в субботу, 17 мая, на большой сцене в Швейцарии.
Кстати, в этом полуфинале будут Великобритания, Франция и Германия, которые автоматически проходят в финал, ведь входят в состав стран-основательниц шоу. Однако их выступления тоже увидим вживую на конкурсе в четверг.
Участники второго полуфинала "Евровидения-2025" и их песни
- Австралия: Go-Jo - "Milkshake Man"
- Черногория: Nina Žižić - "Dobrodošli"
- Ирландия: EMMY - "Laika Party"
- Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
- Армения: PARG - "SURVIVOR"
- Австрия: JJ - "Wasted Love"
- Великобритания: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"
- Греция: Klavdia - "Asteromáta"
- Литва: Katarsis - "Tavo Akys"
- Мальта: Miriana Conte - "SERVING"
- Грузия: Mariam Shengelia - "Freedom"
- Франция: Louane - "Maman"
- Дания: Sissal - "Hallucination"
- Чехия: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
- Люксембург: Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
- Израиль: Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
- Германия: Abor & Tynna - "Baller"
- Сербия: Princ - "Mila"
- Финляндия: Erika Vikman - "ICH KOMME"
К слову, представителей Украины - группа Ziferblat снова появится на сцене уже в субботу, ведь музыканты прошли в гранд-финал "Евровидения" и "разорвали" сцену песней "Bird of Pray".
Напомним, ранее певица Селин Дион показалась на "Евровидении-2025" и растрогала зрителей.