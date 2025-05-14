Во втором полуфинале будут выступать артисты из 16 стран.

В четверг, 15 мая, состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025" в Базеле. Если в первом полуфинале 15 стран соревновались за право представить свои государства в гранд-финале, то на этот раз участников будет немного больше, а именно 16. Однако только десять из них пройдут дальше и еще раз споют в субботу, 17 мая, на большой сцене в Швейцарии.

Кстати, в этом полуфинале будут Великобритания, Франция и Германия, которые автоматически проходят в финал, ведь входят в состав стран-основательниц шоу. Однако их выступления тоже увидим вживую на конкурсе в четверг.

Участники второго полуфинала "Евровидения-2025" и их песни

Австралия: Go-Jo - "Milkshake Man"

Черногория: Nina Žižić - "Dobrodošli"

Ирландия: EMMY - "Laika Party"

Латвия: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"

Армения: PARG - "SURVIVOR"

Австрия: JJ - "Wasted Love"

Великобритания: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"

Греция: Klavdia - "Asteromáta"

Литва: Katarsis - "Tavo Akys"

Мальта: Miriana Conte - "SERVING"

Грузия: Mariam Shengelia - "Freedom"

Франция: Louane - "Maman"

Дания: Sissal - "Hallucination"

Чехия: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"

Люксембург: Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"

Израиль: Yuval Raphael - "New Day Will Rise"

Германия: Abor & Tynna - "Baller"

Сербия: Princ - "Mila"

Финляндия: Erika Vikman - "ICH KOMME"

К слову, представителей Украины - группа Ziferblat снова появится на сцене уже в субботу, ведь музыканты прошли в гранд-финал "Евровидения" и "разорвали" сцену песней "Bird of Pray".

Видео дня

Напомним, ранее певица Селин Дион показалась на "Евровидении-2025" и растрогала зрителей.

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