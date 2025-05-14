Западные области нашей страны продолжают быть самыми дорогими регионами для аренды жилья.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7 446 гривень в месяц. Таким образом с начала года цены выросли на 3,1%. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

По данным Госстата, самой дорогой стоимость аренды остается в Закарпатской области - 11 888 гривень (+1,0%). Второе место занимает Львовская область. Там стоимость выросла на 3,7% до 10 833 грн. Замыкает тройку Ровенская область - 10 263 грн (+3,8%).

Отмечается, что дальше идет Киев. В столице аренда подорожала на 1,5% до 9 777 гривень.

Видео дня

Кроме того, самые низкие цены пока остаются в Херсонской области - 3 118 грн, Запорожской области - 3 666 гривен, а также в Николаевской области - 3 908 грн.

Аренда жилья в Украине - последние новости

В марте 2025 года стало известно, что стоимость аренды жилья в Киеве за последние полгода упала более чем на четверть. Так, с сентября прошлого года квартиры в целом подешевели на чуть более 26% (с более 24 тыс. грн до 18 тыс. грн).

В марте также сообщалось, что аренда однокомнатных квартир во многих городах Украины за последние полгода подешевела в пределах 2-31%. Сильнее всего аренда упала в Полтаве - на 31%, до средних 9000 гривень. Кроме того, подешевели квартиры в Ужгороде - на 10%, а во Львове - на 9%.

Вас также могут заинтересовать новости: