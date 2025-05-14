Захватчики осуществляют перегруппировку войск, наращивают логистику и усиливают инженерные фортификации.

Российские захватчики сохраняют высокую активность по подготовке дальнейшего наступления во время объявлений так называемых режимов прекращения огня. Об этом заместитель командира Третьего армейского корпуса Родион Кудряшов говорил в эфире на Радио NV.

По его словам, так называемая тишина используется для того, чтобы перегруппироваться, нарастить логистику, и, в том числе, инженерные фортификации.

"В нашем случае, на нашей полосе ответственности, противник не является исключением. Противник накапливает, противник налаживает логистические сообщения и развивает фортификации. То есть, даже во время так называемой тишины противник является активным", - подчеркнул Кудряшов.

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Отдельно военный отметил, что если принимать во внимание стратегическую деятельность противника по всей линии фронта, то основным направлением усилий оккупационной армии является Покровское направление.

"Я думаю, что противник будет продолжать давить именно на этом направлении, и при любых условиях, при любых усилиях пытаться достичь результата. Противник готов положить не один десяток тысяч своих военнослужащих ради определенной медийной, пропагандистской отчетности по их достижениям. Поэтому ситуация там остается и будет оставаться достаточно сложной и напряженной", - отметил Кудряшов.

Перемирие на фронте

Как сообщал УНИАН, этой весной российские оккупанты публично провозглашали о так называемых режимах тишины - "Пасхальное перемирие", трехдневное "перемирие" до 9 мая, но не сбавляли усилий в проведении штурмов на линию фронта и нанесении ударов по украинским позициям.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин не идет на американское предложение по согласованию 30-дневного безусловного полного перемирия, с чем согласилась Украина. Вместо этого он предложил провести переговоры в Стамбуле для обсуждения условий прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Путин не хочет окончания войны, не хочет прекращения огня и не хочет каких-либо переговоров. Как считает президент Украины, Путин боится прямых переговоров с ним.

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