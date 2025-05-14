Отмечает, что картина со смертностью может будет еще более пессимистичной.

Демографическая ситуация в Украине является сложной еще с начала независимости, но Ковид и война усилили негативную тенденцию. Об этом сказала ведущий научный сотрудник Института демографии Светлана Аксенова в эфире "Киев24", комментируя информацию о том, что уже в 2024 году в Украине смертность превысила рождаемость почти втрое.

Она отметила, что демографические проблемы нас сопровождают всю независимость Украины, потому что превышение смертности над рождаемостью наблюдается с 1991 года. "Но если в начале 90-х годов это соотношение было незначительное, то уже в 2000 и 2001 годах количество умерших превышало количество рожденных вдвое", - отметила Аксенова.

При этом она отметила, что если говорить о количестве рожденных в годы полномасштабного вторжения России на контролируемой Украиной территории, то эта статистика соответствует действительному положению дел, поскольку родители стараются как можно скорее зарегистрировать родившихся детей. По ее словам, в то же время ситуация с умершими является очень непонятной. "Думаю, что то количество умерших, которое обнародовало Министерство юстиции, является не полным. Есть определенная часть тех, кто пропал без вести, кто находится в плену", - добавила госпожа демограф. При этом отметила, что это соотношение может быть и больше.

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В то же время Аксенова сказала, что определенные основания для оптимизма есть, потому что если сравнивать количество рожденных в 2023 году с 2022 годом, то падение было более чем на 9%, а если сравнивать 2024 с 2023 годом, то падение составляло уже меньше - 6%.

При этом отмечает, что демографический кризис в Украине продолжается с 1991 года, но война обострила его. "А перед тем обострение произошло из-за периода Ковида. Мы имеем в 2021 году, как раз накануне войны резкий рост смертности. Это также нарушило это соотношение", - сказала госпожа демограф.

Она отметила, что есть надежда, что с завершением войны те семьи, которые откладывали рождение детей, реализуют свои желания и показатели увеличатся. При этом добавила, что многое будет зависеть от того насколько в Украине будет восстанавливаться экономика, восстановление жилья и какое количество украинцев вернется из-за границы.

Как сообщал УНИАН, в 2024 году смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость. В прошлом году Министерство юстиции зарегистрировало 495 тысяч смертей и только 177 тысяч новорожденных.

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