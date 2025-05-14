В Украине подскочили цены на подсолнечное масло: сколько сейчас придется заплатить

Как сообщается, подсолнечное масло за год подорожало на 30%.

По состоянию на начало мая цены на бакалейные товары в Украине остаются на стабильном уровне, впрочем, определенный рост фиксируют по отдельным категориям. Например, подсолнечное масло подорожало за месяц на 2% - до 76,7 гривни за 850 мл. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Таким образом, за год рост составил 30%. Наибольшую цену на подсолнечное масло в этом году специалисты фиксировали в марте - тогда она выросла до 77,5 гривни за 850 мл. В розничных сетях цены на масло находились тогда в коридоре от 31 гривны до 72,2 гривни за бутылку. В апреле цены снизились до 74,9 гривни.

"В апреле спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий активизировался, однако до конца месяца сырья должно быть достаточно для переработки, что стабилизирует цены в дальнейшем", - говорят специалисты УКАБ.

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Отметим также, что по итогам прошлого месяца, объемы переработки подсолнечника в нашей стране по сравнению с мартом увеличились на 7%. Это связывают с сезонным увеличением предложения сырья и умеренным ростом спроса на подсолнечное масло.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине стремительно дорожает сало. Средняя цена популярного продукта в этом месяце уровне составляет примерно 238 гривень за килограмм, хотя месяцем ранее сало можно было купить за 236,77 гривни.

Также специалисты говорят об общем удешевлении ранних овощей. В то же время, в отдельных категориях фиксируют определенный рост - например, в сегменте зелени увеличились цены на зеленый лук.

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