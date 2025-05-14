Морская жизнь играет важнейшую роль в поддержании уровня CO2 в атмосфере.

Океан поглощает около 25% углекислого газа, который люди выбрасывают в атмосферу каждый год, в основном благодаря жизни в океане. Как же изменится климат планеты, если все живое в океане исчезнет? Как пишет Earth.com, ученые из NORCE и Центра климатических исследований Бьеркнеса в Норвегии создали подробные симуляции, чтобы изучить, насколько мы зависим от живых организмов в воде для управления углекислым газом в атмосфере, и результаты исследования оказались удивительными и поистине устрашающими.

В ходе исследования ученые запустили две версии своей симуляции: одну с морской жизнью и одну без нее. Когда они исключили морскую жизнь из картины, они обнаружили, что уровень CO2 в атмосфере подскочил примерно на 50%.

"В то же время моделирование показало, что в случае уничтожения всех морских обитателей наземные экосистемы поглотят около половины углекислого газа, который океан не сможет поглотить без морской жизни", — сказал соавтор исследования Дэмьен Куэспель.

Видео дня

Связь между жизнью в океане и уровнем СО2

Исследователи отмечают, что раньше основное внимание уделялось тому, как химия и температура океана влияют на поглощение СО2. Но новое исследование предполагает, что биология играет гораздо большую роль, чем считалось ранее.

"Мы давно поняли, что биологический углеродный насос играет решающую роль в поддержании низкого уровня CO2 в атмосфере. Однако большинство исследований упускают из виду взаимодействие с экосистемами Земли. Наши исследования показывают, что экосистемы суши компенсируют, если морская жизнь будет уничтожена, и способность океана поглощать CO2 будет ограничена", — сказал Джерри Тджипутра, ведущий автор исследования.

Ученые также смоделировали климат Земли в двух временных периодах: до того, как люди начали сжигать большие объемы ископаемого топлива (до 1850 года) и в будущем с высоким уровнем выбросов. Опять же, они запустили модель с морской жизнью и без нее.

"Во всех случаях в атмосфере останется гораздо больше CO2, если вся морская жизнь будет удалена. Это связано с тем, что без живых организмов, потребляющих СО2 на поверхности океана, содержание углекислого газа на поверхности океана будет намного выше. Это ограничивает способность океана поглощать больше CO2", — объяснил Тджипутра.

Таким образом, если бы морская жизнь исчезла, мир, вероятно, потеплел бы быстрее, отмечают исследователи.

"Мы узнали, что морская и наземная жизнь работают вместе, чтобы регулировать наш климат, и что морская жизнь играет ключевую роль в формировании курса изменения климата. Наши исследования четко подчеркивают, что существует связь между защитой морских экосистем и борьбой с изменением климата", — сказал Тджипутра.

Новости экологии

Ранее УНИАН писал, что воды Большого Барьерного рифа стали самыми горячими за последние 400 лет.

По данным ученых, уже 84% рифов пострадали из-за экстремального теплового стресса. Кораллы — не просто красивая часть подводного мира. Они жизненно важны для морской экосистемы, рыболовства, туризма и даже защиты берегов от штормов. Их называют "тропическими лесами океана", ведь в коралловых рифах обитает около 25% всех морских видов.

Вас также могут заинтересовать новости: