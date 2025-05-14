Силы обороны Украины не наносят ракетные удары по кораблям Черноморского флота РФ, потому что единицы, которые есть на вооружении ВСУ, пока не способны поразить такую цель. Об этом в эфире телемарафона сказал экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко.
По его словам, когда противник выводит корабли с базы Новороссийска в Черное море, это, как правило, означает, что враг выполняет мероприятия по рассредоточению, чтобы избежать ударов со стороны Сил обороны.
"Они находятся в Новороссийске, периодически выходят с базы по разным позициям. Чаще для того, чтобы быть в движении, чтобы Силам обороны было сложнее использовать оружие против них. То есть, после того, как они вышли в море, против них нельзя использовать такие ракеты, как Storm Shadow или SCALP. Потому что эти ракеты стреляют по координатам - по неподвижным целям, а по морским кораблям они стрелять уже не могут", - сказал Рыженко.
Он добавил, что ракеты "Гарпун" и "Нептун" в противокорабельном варианте до Новороссийска не достают.
"А на какие-то надводные платформы мы еще такие ракеты не поставили", - пояснил специалист.
По его словам, факт вывода самых боеспособных российских кораблей из Севастополя и других пунктов базирования из Крыма в Новороссийск - основная адаптация, которая состоялась полтора года назад. Это произошло после того, как ВСУ получили ракетные системы, дроны морского и воздушного базирования, которые начали примерно с сентября 2022 года атаковать российские корабли на рейде Севастополя.
"Это была такая основная адаптация, они ее осуществили. Хотя в принципе и даже из Новороссийска они продолжают наносить ракетные удары. Они это делают, последние полтора года не очень часто, но делают. Их задача держать эти корабли защищенными, атаки происходят уже и в районе Новороссийска", - сказал Рыженко.
Почему до сих пор не уничтожен Крымский мост?
Как писал УНИАН, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко предположил, что незаконно построенный Россией Крымский мост ВСУ не уничтожают, потому что это может навредить переговорам о перемирии. Мост давно стал для захватчиков важной логистической артерией. В то же время он имеет также большое идеологическое-стратегическое значение. По словам Рыженко, Украина может иметь соответствующее вооружение для уничтожения путепровода, но и россияне успели очень сильно укрепить объект системами ПВО.