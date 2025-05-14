Сейчас, когда противник выводит корабли в Черное море, это означает, что он пытается избежать ударов со стороны Сил обороны.

Силы обороны Украины не наносят ракетные удары по кораблям Черноморского флота РФ, потому что единицы, которые есть на вооружении ВСУ, пока не способны поразить такую цель. Об этом в эфире телемарафона сказал экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко.

По его словам, когда противник выводит корабли с базы Новороссийска в Черное море, это, как правило, означает, что враг выполняет мероприятия по рассредоточению, чтобы избежать ударов со стороны Сил обороны.

"Они находятся в Новороссийске, периодически выходят с базы по разным позициям. Чаще для того, чтобы быть в движении, чтобы Силам обороны было сложнее использовать оружие против них. То есть, после того, как они вышли в море, против них нельзя использовать такие ракеты, как Storm Shadow или SCALP. Потому что эти ракеты стреляют по координатам - по неподвижным целям, а по морским кораблям они стрелять уже не могут", - сказал Рыженко.

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Он добавил, что ракеты "Гарпун" и "Нептун" в противокорабельном варианте до Новороссийска не достают.

"А на какие-то надводные платформы мы еще такие ракеты не поставили", - пояснил специалист.

По его словам, факт вывода самых боеспособных российских кораблей из Севастополя и других пунктов базирования из Крыма в Новороссийск - основная адаптация, которая состоялась полтора года назад. Это произошло после того, как ВСУ получили ракетные системы, дроны морского и воздушного базирования, которые начали примерно с сентября 2022 года атаковать российские корабли на рейде Севастополя.

"Это была такая основная адаптация, они ее осуществили. Хотя в принципе и даже из Новороссийска они продолжают наносить ракетные удары. Они это делают, последние полтора года не очень часто, но делают. Их задача держать эти корабли защищенными, атаки происходят уже и в районе Новороссийска", - сказал Рыженко.

Почему до сих пор не уничтожен Крымский мост?

Как писал УНИАН, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко предположил, что незаконно построенный Россией Крымский мост ВСУ не уничтожают, потому что это может навредить переговорам о перемирии. Мост давно стал для захватчиков важной логистической артерией. В то же время он имеет также большое идеологическое-стратегическое значение. По словам Рыженко, Украина может иметь соответствующее вооружение для уничтожения путепровода, но и россияне успели очень сильно укрепить объект системами ПВО.

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