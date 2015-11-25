Россия открыла дело против Веры Савченко

На такие меры в РФ пошли якобы за оскорбление федерального судьи Верховного суда Чеченской республики РФ по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Об этом в Twitter сообщил российский адвокат Марк Фейгин.

Адвокат разместил фотокопию поручения Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Чеченской республике начальнику отдела организации дознания УФССП по Ростовской области о производстве отдельных следственных действий.

"В отношении Веры Савченко возбуждено уголовное дело в России", - сообщил Фейгин.

В частности, в поручении говориться, что Вера Савченко "систематически нарушала установленный порядок судебного заседания путем высказывания несанкционированных реплик с места, за что председательствующим судьей неоднократно предупреждалась о недопустимости нарушения регламента судебного заседания".

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Также утверждается, что сестра Савченко проигнорировала замечания судьи по этому поводу, после чего судья обратился к судебным приставам с просьбой удалить ее из зала судебного заседания.

"Савченко В.В., во время ее удаления из зала судебного заседания... произнесла в адрес председательствующего судьи Исмаилова В.Д. фразу: "Не судья, а чмо", - сказано в поручении.

В поручении отмечается, что в случае прибытия Веры Савченко в Ростов-на-Дону ее необходимо допросить.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Илья Новиков сообщал, что сестру Савченко хотели задержать в Чечне за оскорбление судьи.

В конце августа 2015 года в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела в отношении двух граждан Украины Карпюка и Клыха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах. Карпюка российские спецслужбы похитили в марте 2014 года. Клых был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

Сейчас Верховный суд Чечни рассматривает их уголовное дело. Суд официально привлек Веру Савченко в качестве общественного защитника Клыха и Карпюка.