Какую спичку нужно переместить, чтобы равенство стало верным: быстрый IQ-тест

Время на ответ ограничено, поэтому придется действовать быстро.

Головоломки со спичками – это увлекательная интеллектуальная игра, которая учит мыслить нестандартно.

Задачи, которые на первый взгляд кажутся элементарными, нередко скрывают хитрый нюанс. И они способны озадачить даже опытных интеллектуалов. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Такие упражнения тренируют концентрацию внимания и логику. Кроме того, это еще и возможность отвлечься от повседневных забот. Готовы проверить себя?

Ниже вы увидите изображение, на котором с помощью спичек выложено математическое равенство 2-9=5. В нем есть ошибка.

Задача читателя состоит в том, чтобы исправить эту ошибку. Сделать это можно, переставив одну спичку. Какую именно – вам и предстоит определить.

Но не все так просто. Справиться нужно очень быстро, ведь на ответ у вас будет всего 18 секунд.

Ну что, вы в игре? Тогда включайте таймер и вперед.

Тик-так. Время на поиски ответа истекло. Удалось ли вам подобрать такое расположение спичек, чтобы равенство стало правильным? Если вы справились за 18 секунд, можете собой гордиться, ведь сделать это было непросто.

Секрет в том, чтобы воспринимать это равенство не как сумму отдельных чисел, а как набор элементов, которые можно переставлять.

Ответ на головоломку:

Другие задачи от УНИАН

Проверьте свои способности в еще одной головоломке со спичками. Вам нужно переставить одну спичку и выбросить еще одну, чтобы исправить ошибку в равенстве. У вас будет всего 20 секунд на размышления.

Если же хочется чего-то другого, попробуйте найти слово "тюльпан" на изображении. Мы спрятали его среди десятков случайных букв. Ответ нужно дать за 11 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: