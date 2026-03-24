'Укрзализныця' рассказала пассажирам, как проходит эвакуация во время поездки

В частности, в компании дали советы, как действовать, если в пути проводник объявляет о срочной эвакуации.

Укрзализныця опубликовала правила безопасной эвакуации на железной дороге, с которыми рекомендует пассажирам ознакомиться заранее. Информация доступна в Telegram-канале компании.

"Чтобы поездка оставалась предсказуемой и безопасной, рекомендуем заранее ознакомиться с основными правилами эвакуации и в пути четко следовать указаниям проводников", – говорится в сообщении.

Укрзализныця подчеркнула, что враг стал чаще прицельно атаковать железнодорожную инфраструктуру страны. Однако вагон не должен превратиться в ловушку, поэтому и предусмотрена эвакуация пассажиров.

Поясняется, что эвакуацию будут объявлять только тогда, когда угроза коснется конкретного маршрута.

Поэтому пассажирам рассказали, как действовать во время поездки. Прежде всего, они должны быть готовы к эвакуации.

Когда проводник подает сигнал о повышенной опасности, пассажиры должны выполнить следующие действия:

Подготовиться к эвакуации – одеться, взять с собой документы и телефон;

Оставаться на месте до тех пор, пока не будет других указаний проводника;

Сообщить проводнику, если вам или ребенку нужна помощь при выходе из вагона.

Также "Укрзализныця" отметила, что после остановки поезда и сигнала проводника необходимо:

Спокойно и без паники покинуть вагон через ближайший выход;

Не брать с собой чемоданы и другие вещи;

Оказать помощь пассажирам, если они в этом нуждаются;

Быть осторожными на путях – нельзя прыгать, останавливаться, а также следует следить за движением поездов.

"Если вы путешествуете с детьми, передайте им спокойствие, говорите уверенным тоном, подбадривайте. Возьмите с собой любимую игрушку и лакомство на случай длительной остановки", – советует перевозчик.

После эвакуации пассажирам следует:

Быстро пройти в укрытие или отойти на безопасное расстояние от поезда;

Не скапливаться возле поезда;

Держать в поле зрения проводника в сигнальном жилете;

Внимательно слушать указания проводников или вокзальщиков;

В случае, если поблизости раздался взрыв, лечь на землю лицом вниз, держать рот открытым и защитить голову подручными предметами.

В компании подчеркнули, что вернуться в вагон пассажиры могут только после сигнала об окончании опасности. Для этого следует:

Дождаться соответствующей команды от проводника – голосовой, через мегафон или свисток;

Внимательно пересекать пути, если это необходимо, а также следить за движением поездов.

Атаки России на поезда: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщил, что во время российской атаки в ночь на 22 марта погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Перцовский рассказал, что своевременная эвакуация на Приднепровской железной дороге спасла и бригаду, и пассажиров, когда БПЛА попал в локомотив. Однако, по его словам, встречный поезд смертельно травмировал Илону, которая в тот момент проводила эвакуацию пассажиров. Перцовский сообщил, что ведется расследование обстоятельств трагедии.

Также мы писали, что на станции Слатыно в Харьковской области российские оккупанты поразили дроном электропоезд 24 марта около 05:20. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате атаки погиб 61-летний пассажир. Также машинист поезда и его помощник получили острую стрессовую реакцию. Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование. Добавляется, что дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека.

