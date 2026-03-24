'Укрзализныця' рассказала пассажирам, как проходит эвакуация во время поездки

Укрзализныця опубликовала правила безопасной эвакуации на железной дороге, с которыми рекомендует пассажирам ознакомиться заранее. Информация доступна в Telegram-канале компании.
"Чтобы поездка оставалась предсказуемой и безопасной, рекомендуем заранее ознакомиться с основными правилами эвакуации и в пути четко следовать указаниям проводников", – говорится в сообщении.
Укрзализныця подчеркнула, что враг стал чаще прицельно атаковать железнодорожную инфраструктуру страны. Однако вагон не должен превратиться в ловушку, поэтому и предусмотрена эвакуация пассажиров.
Поясняется, что эвакуацию будут объявлять только тогда, когда угроза коснется конкретного маршрута.
Поэтому пассажирам рассказали, как действовать во время поездки. Прежде всего, они должны быть готовы к эвакуации.
Когда проводник подает сигнал о повышенной опасности, пассажиры должны выполнить следующие действия:
- Подготовиться к эвакуации – одеться, взять с собой документы и телефон;
- Оставаться на месте до тех пор, пока не будет других указаний проводника;
- Сообщить проводнику, если вам или ребенку нужна помощь при выходе из вагона.
Также "Укрзализныця" отметила, что после остановки поезда и сигнала проводника необходимо:
- Спокойно и без паники покинуть вагон через ближайший выход;
- Не брать с собой чемоданы и другие вещи;
- Оказать помощь пассажирам, если они в этом нуждаются;
- Быть осторожными на путях – нельзя прыгать, останавливаться, а также следует следить за движением поездов.
"Если вы путешествуете с детьми, передайте им спокойствие, говорите уверенным тоном, подбадривайте. Возьмите с собой любимую игрушку и лакомство на случай длительной остановки", – советует перевозчик.
После эвакуации пассажирам следует:
- Быстро пройти в укрытие или отойти на безопасное расстояние от поезда;
- Не скапливаться возле поезда;
- Держать в поле зрения проводника в сигнальном жилете;
- Внимательно слушать указания проводников или вокзальщиков;
- В случае, если поблизости раздался взрыв, лечь на землю лицом вниз, держать рот открытым и защитить голову подручными предметами.
В компании подчеркнули, что вернуться в вагон пассажиры могут только после сигнала об окончании опасности. Для этого следует:
- Дождаться соответствующей команды от проводника – голосовой, через мегафон или свисток;
Внимательно пересекать пути, если это необходимо, а также следить за движением поездов.
Атаки России на поезда: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщил, что во время российской атаки в ночь на 22 марта погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Перцовский рассказал, что своевременная эвакуация на Приднепровской железной дороге спасла и бригаду, и пассажиров, когда БПЛА попал в локомотив. Однако, по его словам, встречный поезд смертельно травмировал Илону, которая в тот момент проводила эвакуацию пассажиров. Перцовский сообщил, что ведется расследование обстоятельств трагедии.
Также мы писали, что на станции Слатыно в Харьковской области российские оккупанты поразили дроном электропоезд 24 марта около 05:20. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате атаки погиб 61-летний пассажир. Также машинист поезда и его помощник получили острую стрессовую реакцию. Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование. Добавляется, что дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека.