Иран отказался от встречи с Уиткоффом, Трамп направляет новых переговорщиков, – CNN

Тегеран ищет надежного переговорщика из администрации Трампа. Шансы на встречу в Исламабаде под вопросом.

Иран через неофициальные каналы дал понять администрации Дональда Трампа, что не хочет возобновлять переговоры с нынешними представителями США и отдает предпочтение вице-президенту Джей Ди Венсу, пишет CNN.

По информации двух региональных источников, Тегеран не заинтересован в диалоге со специальным посланником Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером. Причина – глубокое недоверие после срыва предыдущих переговоров перед началом военных действий с участием Израиля и США.

Почему именно Венс

Источники отмечают, что в Иране считают Венса более склонным к поиску компромисса и завершению конфликта, чем других представителей Вашингтона, в частности государственного секретаря Марко Рубио.

Видео дня

"Создается впечатление, что Венс намерен завершить конфликт", – сообщил один из источников.

Впрочем, даже сторонники такого варианта признают: участие Венса – рискованно, ведь добиться реального прекращения войны будет чрезвычайно сложно.

США не оставляют выбора

Несмотря на пожелания Тегерана, окончательное решение остается за Трампом. В Белом доме уже дали понять, что состав переговорной группы будет определять именно президент.

Пресс-секретарь администрации заявила, что к процессу будут привлечены сразу несколько фигур – Венс, Рубио, Уиткофф и Кушнер.

Источники подчеркивают, что Ирану, вероятно, придется работать с тем, кого назначит Вашингтон, даже если это не их приоритетный вариант.

Состоится ли встреча

Вероятная встреча между США и Ираном может состояться уже на этой неделе в Исламабаде. Однако даже сторонники переговоров оценивают шансы на ее проведение скептически.

Сам Трамп накануне заявил, что переговоры уже ведутся, и их возглавляют Венс и Рубио. Вероятно, это уступка Ирану. Президент США выразил оптимизм и намекнул, что соглашение о прекращении войны может быть близко.

В то же время иранские источники сигнализируют, что Тегеран готов рассматривать только "устойчивые" и серьезные предложения.

Позиция Венса относительно войны в Иране

Как сообщал УНИАН, источники в администрации Трампа говорят, что вице-президент США Джей Ди Венс скептически отнесся к удару по Ирану накануне решения президента Дональда Трампа начать войну. Говорилось, что Венс "скептически настроен", "беспокоится об успехе" и "просто выступает" против этой войны. Говорилось, что скептицизм Венса в отношении военного участия США сформировался во время службы в морской пехоте в Ираке.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет выступил в защиту вице-президента Джей Ди Венса после сообщений в СМИ о возможных разногласиях между ним и президентом Дональдом Трампом относительно американской операции в Иране.

Вас также могут заинтересовать новости: