На протяжении десятилетий стратегия США строилась на том, чтобы отдалить Россию от Китая.

Война в Иране ускоряет региональную дестабилизацию, подрывает стратегическую согласованность Соединенных Штатов и углубляет глобальную фрагментацию. Но более серьезный эффект имеет ускорение консолидации партнерства между Россией и Китаем, что меняет полвека американской стратегии, пишет бывший помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Джордан Райан в колонке для Toda Peace Institute.

Он напомнил, что на протяжении многих десятилетий Соединенные Штаты стремились предотвратить прочный союз между Москвой и Пекином.

"Сегодня эта архитектура находится под серьезным давлением. Это не просто потеря тактического преимущества. Это отражает потерю целостной системы по предотвращению китайско-российского союза. Стратегия национальной безопасности США от декабря 2025 года рассматривает Китай и Россию изолированно, не предлагая никакой стратегии, которая позволила бы держать их разделенными", – пишет он.

Видео дня

Он пояснил, что война в Иране выгодна россиянам из-за роста цен на нефть:

"Неожиданная прибыль спасла российский военный бюджет, обеспечив Кремль капиталом, необходимым для поддержания военных операций в Европе".

К тому же нестабильность на Ближнем Востоке обнажила стратегическую уязвимость Китая перед перебоями в морских поставках. В ответ Пекин ускоряет свой переход к безопасным наземным поставкам энергоресурсов из России.

"Углубляя конфронтацию с Ираном и одновременно снимая экономическое давление с России, Соединенные Штаты активно ускоряют формирование союза, которому они исторически стремились предотвратить. Чем дольше они остаются вовлеченными в дела Ближнего Востока, тем больше времени и пространства имеют Москва и Пекин для укрепления своего партнерства. Они рассматривают свое сотрудничество не как брак по расчету, а как новую модель отношений между великими державами, направленную на установление многополярного порядка", – говорится в статье.

Он советует Соединенным Штатам срочно пересмотреть свои стратегические приоритеты. По его мнению, текущая траектория заключается в объединении российских ресурсов с китайским технологическим и промышленным потенциалом. А чтобы изменить это, политики должны стремиться к переговорному выходу из конфликта на Ближнем Востоке для стабилизации мировых энергетических рынков, применять "целенаправленное экономическое давление для использования конкретных узлов, где расходятся интересы России и Китая, и уточнить стратегическую позицию, направленную на предотвращение консолидации китайско-российского блока".

Он добавил, что вопрос уже заключается не в том, формируется ли это соответствие, а в том, "как далеко оно зайдет и можно ли его еще ограничить, прежде чем оно станет постоянным".

Как Китай пытается извлечь выгоду из войны в Иране

Напомним, что китайские военные наблюдают за боевыми действиями американского флота в Иране, надеясь извлечь урок на случай возможного конфликта в будущем. Отмечается, в частности, положительный момент в том, что США быстро истощают собственные запасы боеприпасов.

К тому же Китай возобновил интерес к закупкам российской нефти, пытаясь избежать дефицита поставок, вызванного войной на Ближнем Востоке. Если соглашения будут заключены, это будут первые покупки с ноября 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: