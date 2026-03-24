Какие RPG выйдут в 2026 году: список самых ожидаемых ролевых игр

Если релизы не будут перенесены, этот год может стать одним из лучших для фанатов RPG за последнее десятилетие.

2026 год обещает стать одним из самых насыщенных для поклонников RPG. В разработке находится множество амбициозных игр – от хардкорных Soulslike-тайтлов до тактических JRPG и классических фэнтези с открытым миром.

Журналисты портала GameRant собрали подборку самых ожидаемых RPG, релиз которых подтвержден в 2026 году – именно они вызывают наибольший интерес у игроков.

Gothic 1 Remake – релиз 5 июня 2026

Несмотря на свой легендарный статус для поклонников восточноевропейских фэнтезийных RPG, серия "Готика" все еще считается нишевой по сравнению с лидерами жанра. Тем не менее, Gothic 1 Remake способен привлечь новую аудиторию благодаря своему хардкорному подходу.

Разработчики обещают компактный, но насыщенный мир без "пустых" NPC – у каждого персонажа есть свое место в этом мире. Боевая система останется требовательной, где каждая ошибка может стать фатальной. Тем не менее, за разработку ремейка отвечает новая студия Alkimia Interactive, поэтому фанаты сохраняют осторожный оптимизм.

Outward 2 – релиз в 3 квартале 2026

Продолжение неожиданного хита, который сочетал RPG с элементами выживания, станет еще масштабнее и сложнее. В Outward 2 игроки свободны идти куда угодно и делать все, что хотят – без уупрощений и подсказок.

Голод, усталость, погодные условия и правильный выбор экипировки играют ключевую роль. Мир полностью открыт с самого начала, а прогресс не зависит от уровня противников.

Fire Emblem: Fortune’s Weave – релиз в 2026 году

Новая часть культовой серии тактических JRPG станет уже 18-й по счету. События развернутся во вселенной Three Houses и сосредоточатся на турнире Heroic Games.

Проект предложит глубокий сюжет, проработанных персонажей и сложные политические интриги. Это также первая часть Fire Emblem, создаваемая для нового поколения консолей, что обещает заметные технические улучшения.

Zero Parades: For Dead Spies – релиз в 2026 году

Одна из самых интригующих грядущих RPG-игр покажет, была ли Disco Elysium просто случайностью или же ZA/UM способна создавать такие RPG и далее – даже после потери некоторых ключевых разработчиков. Проект делает ставку на нелинейный шпионский сюжет с психологическим уклоном.

Выборы игрока влияют буквально на все: от развития квестов до состояния психики главного героя. При этом разработчики подчеркивают, что провалы – важная часть игрового процесса.

The Blood of Dawnwalker – релиз в 2026 году

Амбициозная RPG с мрачной атмосферой и вампирской тематикой от бывших разработчиков "Ведьмака 3" уже привлекла внимание фанатов жанра. Среди ключевых особенностей – система времени без обязательных квестов и разделение геймплея на день и ночь.

Геймеры смогут по-разному проходить миссии в зависимости от стиля игры. Игра делает акцент на реалистичном мире, сложных моральных выборах и последствиях решений.

Fable – релиз осенью 2026

Одна из крупнейших RPG ближайших лет и, возможно, главный релиз 2026 года. Новая Fable разрабатывается студией Playground Games уже около десяти лет.

Игра предложит живой фэнтезийный мир, где можно не только сражаться и исследовать, но и буквально строить жизнь персонажа – от дома до семьи. Авторы обещают зрелищную графику, живых NPC и множество нестандартных активностей.

