ЦРУ готовит уголовное дело против любимца Кремля Таккера Карлсона, – СМИ

Журналист раскритиковал американо-израильскую войну с Ираном.

Такер Карлсон, консервативный комментатор, который сейчас находится под пристальным вниманием в США, уже давно вызывает критику в Украине за распространение нарративов, соответствующих позиции Кремля, сообщает Kyiv Independent.

Издание объясняет, что его деятельность вновь привлекает внимание на фоне заявлений о том, что ему могут предъявить уголовные обвинения на родине.

"ЦРУ готовит против меня какое-то уголовное дело, отчет о преступлении в Министерство юстиции на основании якобы совершенного мной преступления", – заявил Карлсон.

Он предполагает, что обвинения могут быть связаны с его контактами с лицами в Иране.

В публикации говорится, что эти высказывания прозвучали на фоне того, как Карлсон дистанцируется от общепринятых консервативных позиций, в частности из-за своей критики американо-израильской войны с Ираном.

Издание отметило, что эта позиция поставила его в оппозицию к части движения, которое он когда-то помогал формировать.

Однако, как отмечается, в Украине репутация Карлсона была закреплена еще годами ранее. Украинские чиновники уже давно указывают на то, что он неоднократно распространял нарративы, которые очень напоминают российскую пропаганду – от теорий заговора о биологических лабораториях в Украине до утверждений о роли Киева в военных инцидентах.

"По мере того как в Вашингтоне усиливается внимание к Карлсону, его деятельность в отношении Украины позволяет понять, почему критики – как в США, так и за рубежом – ставят под сомнение его роль и влияние", – отмечается в статье.

Карьера Карлсона

Карлсон приобрел популярность в начале 2000-х годов как соведущий программы "Crossfire" на CNN, впоследствии появлялся на канале MSNBC, а затем завоевал широкое признание благодаря своей программе на Fox News.

Впоследствии, в 2016 году, он запустил программу "Tucker Carlson Tonight", которая стала одной из самых популярных новостных программ на кабельном телевидении.

Примечательно, что Карлсон часто называет мейнстримные СМИ крайне вводящими в заблуждение. Издание рассказало, что в видео, в котором он анонсировал свою независимую программу, он утверждал, что "новости, которые вы потребляете, – это ложь". Также он обвинял журналистов в преднамеренной манипуляции аудиторией.

"Такое мировоззрение определило его освещение событий в Украине – часто способом, напоминающим российскую пропаганду", – считает издание.

Отмечается, что еще до полномасштабного российского вторжения в Украину журналист обвинял администрацию Байдена в том, что она толкает Украину на войну, называя Киев "сателлитом Государственного департамента".

Кроме того, после 24 февраля 2022 года Карлсон продолжал критиковать поддержку Украины со стороны США, утверждая, что Вашингтон должен отдать приоритет переговорам с Москвой.

В 2024 году журналист отправился в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

Как отмечает издание, Карлсон представил это интервью как редкую возможность, утверждая, что западные журналисты не пытались пообщаться с Путиным. Однако это утверждение опровергли многочисленные репортеры, которые также пытались договориться об интервью, но получили отказ.

"Этот визит широко освещался в российских государственных СМИ и на проправительственных каналах", – сообщает издание.

Подчеркивается, что российские пропагандистские СМИ настолько увлеклись Карлсоном, что после интервью даже начали переводить и транслировать его программу на государственном телевидении.

Как утверждает журналист, он не получает за это никакого вознаграждения. Более того, по его словам, программы транслируются в России "без законного разрешения".

В статье отмечается, что во время интервью с Путиным Карлсон дал российскому президенту возможность непрерывно высказывать свои взгляды, в частности оправдывать вторжение Москвы в Украину и критиковать поддержку Киева со стороны Запада.

Война США против Ирана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп утверждает, что США ведут переговоры с Ираном. По словам главы Белого дома, Иран хочет заключить соглашение. Как отметил Трамп, Тегеран выпустил 100 ракет по авианосцу "Авраам Линкольн", и каждая из них была сбита над морем. Поэтому президент США считает военную операцию США против Ирана "очень успешной". Трамп подчеркнул, что Иран согласился, что никогда не будет иметь ядерного оружия. Также президент США с уверенностью заявил, что эту войну они выиграли.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп не исключает, что в ближайшее время будет открыт Ормузский пролив, "если все пойдет по плану". По мнению Трампа, США и Иран могли бы совместно контролировать пролив. Глава Белого дома подтвердил, что США отложат удары по энергетической инфраструктуре Ирана после того, что он назвал "продуктивными переговорами" с этой страной. Он сообщил, что специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер вечером 22 марта провели переговоры с "высокопоставленным лицом" из Ирана, но это не Верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

