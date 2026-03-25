Похороненный под водой: в Англии есть необычная деревня, которая время от времени 'оживает'

В 1940-х годах живописная деревня Дервент (Англия) была разрушена и затоплена. Сейчас это место известно как водохранилище Ледибауэр. Об этом пишет Mirror.

"Величественная, впечатляющая водная гладь часто служит местом остановки для посетителей, любующихся пейзажами во время путешествия по Пик-Дистрикту, однако мало кто осознает, что лежит под ее поверхностью", - отмечается в материале.

Причиной затопления стало обеспечение водой промышленных центров во всем регионе Ист-Мидлендс во время Второй мировой войны. Тогда местных жителей переселили, и к 1945 году долина была затоплена, а остатки бывшего поселения теперь лежат под водой.

Видео дня

Дервент до затопления

До начала войны в Великобритании Дервент казался неотъемлемой частью болотистых земель, которая характеризовалась вековыми постройками и сплоченным сообществом.

"Две первые плотины были построены после того, как водохозяйственный совет выбрал отдаленный участок долины. Это решение повлияло на жизнь многих жителей. Те, кто владел фермами или небольшими хозяйственными угодьями, были переселены в более безопасные районы, в частности в Дервент и соседнюю деревню Ашоптон. Чего они не могли предвидеть, так это того, что этот участок долины и их любимая деревня, которую они выбрали своим домом, вскоре полностью исчезнут", - подчеркнули в Mirror.

17 марта 1943 года в деревенской церкви состоялось последнее богослужение для прихожан, после чего здание было затоплено водохранилищем.

Несмотря на то, что почти вся территория была намеренно затоплена, небольшое количество домов сохранилось над уровнем воды. Согласно сообщениям, сохранилось пять зданий из первоначальной деревни, среди которых несколько ферм и бывший сельский клуб.

"Во время периодов сильной жары или понижения уровня воды водохранилище спадало, и, как на память, на поверхность всплывали остатки деревни. Это явление было зафиксировано несколько раз, причем первый случай произошел в 1976 году, что поразило местных жителей", - добавляют в материале.

Последний раз повторное появление деревни произошло в 2018 году, когда уровень воды в водохранилище резко снизился, и посетители со всего региона съехались, чтобы увидеть это необычное зрелище.

Другие новости туризма

Вас также могут заинтересовать новости: