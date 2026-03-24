ЕС отложил рассмотрение запрета на импорт российской нефти, – Euronews

Европейская комиссия отложила презентацию долгожданного плана по постоянному запрету на импорт российской нефти. Причиной такого решения стала война на Ближнем Востоке, которая вызвала большие потрясения на мировых энергетических рынках и резкий скачок цен на нефть.

Об этом сообщает Euronews. Еще одной причиной, по которой план был отложен, называют противоречия между ЕС и Венгрией и Словакией, которые все еще закупают российскую нефть, по поводу нефтепровода "Дружба".

Изначально Еврокомиссия планировала представить законодательство, являющееся частью плана REPowerEU, 15 апреля. Однако этого не произойдет. Новую дату в ЕК пока назвать не могут.

"Я могу заверить вас, что мы остаемся приверженными идее представления этого предложения", – отметила пресс-секретарь Комиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

Она добавила, что возвращение к российским энергоресурсам после окончания войны в Украине будет "стратегической ошибкой".

"Ранее ЕС запретил импорт российской нефти в рамках своего традиционного режима санкций, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев на основе единогласного решения. Венгрия и Словакия пользуются бессрочным исключением из этих санкций, что позволяет им продолжать закупки. Законодательный акт, принятие которого пока отложено, относится к сфере энергетики, а не внешней политики, поэтому для его принятия требуется лишь квалифицированное большинство", – поясняет издание.

Брюссель считает, что такой запрет позволит избежать вето по этому вопросу, а также устранит все лазейки.

Ранее блок запретил импорт российского газа в рамках программы REPowerEU. К концу 2026 года ожидается отказ от сжиженного природного газа (СПГ), а к осени 2027 года – от трубопроводного газа.

Венгрия и Словакия выступают против и уже начали соответствующие судебные процессы. Братислава и Будапешт угрожают сделать это и в случае принятия предложения об отказе от российской нефти.

На фоне войны на Ближнем Востоке российская нефть в Индии впервые за время полномасштабной войны РФ против Украины торгуется с премией. Bloomberg сообщает, что ведущие компании Индии уже приобрели десятки миллионов баррелей российской нефти. Отмечается, что цена нефти Urals на западном побережье Индии в пятницу достигла 121,65 доллара за баррель.

По данным Fortune, за первые две недели марта РФ смогла заработать на продаже энергоносителей около 7 миллиардов долларов. Триумфу Москвы способствовало и ослабление санкций со стороны США.

