Российская нефть в Индии впервые с начала войны в Украине торгуется с премией, – Bloomberg

Ведущие компании Индии уже закупили десятки миллионов баррелей российской нефти.

Российская нефть в Индии впервые с начала войны в Украине торгуется с премией. Это стало очередным доказательством того, как конфликт на Ближнем Востоке играет на руку Москве и влияет на мировой рынок нефти, пишет Bloomberg.

По данным Argus Media, цена нефти Urals на западном побережье Индии в пятницу достигла 121,65 доллара за баррель. И это самый высокий показатель с конца февраля 2023 года, с тех пор как ресурс отслеживает такие данные.

Ранее, учитывая санкции, Индия существенно сократила закупки российской продукции. Однако на фоне кризиса на Ближнем Востоке США дали зеленый свет на продажу части нефти российского происхождения. Это существенно оживило спрос. Ведущие компании страны, в частности Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd., уже приобрели десятки миллионов баррелей российской нефти, которая поставляется по морю.

"Это помогает пополнить казну Москвы, поскольку ее война с Украиной продолжается уже пятый год. Даже цена на нефть, которая еще не была отправлена, выросла. По данным Argus Media, в пятницу средняя цена нефти сорта Urals в западных портах России составляла 89,58 доллара за баррель – это самый высокий показатель с конца июля 2022 года", – говорится в материале.

При этом непонятно, поступает ли в Россию разница между экспортной ценой и ценой при поставке покупателю, отмечает автор.

Отдельно подчеркивается, что цена на нефть марки Urals значительно выше той, что предусмотрена в российском бюджете. Заложенная россиянами средняя цена составляла 59 долларов за баррель.

"Хотя стремительный рост цен на нефть увеличивает доходы государственного бюджета, Россия планирует сократить расходы, чтобы сдержать рост дефицита и избежать увеличения заимствований", – добавляет издание.

Fortune пишет, что за первые две недели марта Россия заработала около 7 миллиардов долларов на продаже энергоносителей. Война на Ближнем Востоке играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину. Нефть Urals почти сравнялась в цене с эталонной маркой Brent.

Между тем СМИ сообщают, что из повестки дня Еврокомиссии на следующий месяц исчез план об объявлении 15 апреля предложения Еврокомиссии RePower EU о полном отказе от импорта российских энергоресурсов до конца 2027 года. Заявление отложили на неопределенный срок.

Вас также могут заинтересовать новости: