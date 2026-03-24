Россия планирует разместить в Беларуси вышки для запуска дронов, – майор ВСУ

РФ готовит новое решение для дронов – это может изменить атаки по Украине.

Россия планирует развернуть на территории Беларуси инфраструктуру, которая позволит значительно увеличить дальность управления беспилотниками. Речь идёт об установке антенн высотой до 100 метров, что должно помочь обойти одно из ключевых ограничений в работе дронов, отметил в эфире "Киев 24" военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман.

Как пояснил эксперт, сигнал управления беспилотником распространяется только в пределах прямой видимости. Это означает, что без спутниковой связи оператор не может эффективно управлять дроном на больших расстояниях, поскольку радиоволны не "огибают" препятствия и горизонт.

Поднятие антенн на значительную высоту позволяет расширить радиогоризонт и, соответственно, увеличить зону управления дронами. В случае реализации таких планов Россия сможет эффективнее использовать беспилотники для атак по территории Украины.

По оценке эксперта, размещение подобных систем в Беларуси создаёт дополнительные риски для Киева и приграничных регионов, поскольку упрощает наведение дронов на дальние цели.

Сообщается, что Россия рассматривает возможность развертывания в Беларуси как минимум четырёх станций управления беспилотниками дальнего действия.

По словам эксперта, использование высотных антенн может стать попыткой компенсировать отсутствие устойчивой спутниковой связи и повысить эффективность ударных дронов. В случае реализации этих планов угроза атак по северным регионам Украины может возрасти.

Военное сотрдничество РФ с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил о том, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия. По данным украинской разведки, они будут размещены как на временно оккупированной территории Украины, так и на территории Беларуси.

По словам президента, Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками с четырех станций на территории Беларуси. Кроме того, Зеленский поручил ГУР проинформировать партнеров и представителей СМИ о тех данных, которые могут быть обнародованы.

