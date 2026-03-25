Назван лучший телевизор 2026 года, и это не модель от TCL или LG (фото)

Samsung QN65S90F предлагает отличное качество изображения, удобный интерфейс и широкий набор функций.

Выбор телевизора сегодня может стать настоящим испытанием: технологии развиваются стремительно, производители предлагают десятки моделей, а разобраться во всех характеристиках становится все сложнее. Однако авторитетная организация Consumer Reports упростила задачу, назвав лучший телевизор для покупки в 2026 году.

По итогам тестов лидером стал Samsung QN65S90F – модель, которая уже попадала в списки лучших телевизоров 2025 года, пишет SlashGear.

Телевизор нельзя назвать бюджетным: его цена составляет примерно 1400 долларов. Впрочем, за эти деньги покупатель получает 65-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 4K UHD, которая получила максимальные оценки за универсальность, конфиденциальность и безопасность данных. Это особенно важно в эпоху смарт-ТВ, когда устройства требуют подключения к интернету и учетным записям.

Одним из ключевых преимуществ телевизора является качество изображения. Благодаря технологии QD-OLED модель обеспечивает стабильную яркость и точную цветопередачу практически под любым углом.

В тестах Consumer Reports модель получила максимальные оценки по всем параметрам изображения:

качество HD и UHD

HDR

углы обзора

размытость в динамике

Вдобавок поддерживаются форматы HDR10, HDR10+ и HLG. При этом в ярко освещенных помещениях возможны блики, однако проблему можно частично решить, контролируя освещение.

Телевизор также получил высокие оценки за удобство использования. Он оснащен пультом с интуитивным дизайном и встроенным микрофоном для голосового управления. Однако управлять устройством можно и без пульта – благодаря встроенному микрофону в самом телевизоре.

Среди разъемов – четыре HDMI, три USB, оптический аудиовыход, разъем для наушников и Ethernet. Также поддерживаются Wi-Fi 5 и AirPlay.

Consumer Reports отдельно отметили качество звука: телевизор демонстрирует глубокие басы, чистые высокие частоты и достаточную громкость как для небольших, так и для просторных помещений. Эксперты советуют перед покупкой лично оценить звучание, однако для многих пользователей встроенной акустики будет вполне достаточно без необходимости покупать саундбар.

Samsung QN65S90F стал одним из самых сбалансированных телевизоров в 2026 году, предлагая отличное качество изображения, удобный интерфейс и широкий набор функций. Несмотря на высокую цену, модель оправдывает свою стоимость и остается одним из лучших вариантов для покупки.

По словам аналитиков, сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память в ближайшее время производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

