Пролежали в земле 5000 лет: археологи обнаружили артефакты Триполья на Тернопольщине

На Тернопольщине археологи обнаружили редкую находку времён Трипольской культуры – зерна пшеницы, которым может быть около пяти тысяч лет, сообщила археолог Яна Яковишина, сообщает "Суспільне Тернопіль".

Артефакт нашли в лесу возле Гусятина во время исследования древнего поселения. По словам археологов, зерно сохранилось внутри повреждённого глиняного сосуда.

"В одном из разбитых горшков, на дне, сохранилась пшеница. Она обуглилась, потому что горшок побывал в огне. Зёрна обуглились и поэтому сохранились, не сгнили. По объёму это примерно две горсти", – отметила Яна Яковишина.

Как объясняет эксперт, пшеница уцелела благодаря тому, что была обуглена во время пожара. Именно это предотвратило её разложение и позволило дойти до наших дней в относительно хорошем состоянии.

Обнаруженное количество зерна также удивило исследователей – обычно во время раскопок находят лишь отдельные зернышки, тогда как здесь речь идёт о значительно большем объёме.

Сейчас находку передали специалистам для дальнейшего изучения. Учёные планируют определить точный вид пшеницы, а также провести радиоуглеродный анализ, чтобы подтвердить её возраст.

Археологи подчёркивают, что такие находки – большая редкость, поскольку органические материалы крайне редко сохраняются на протяжении тысячелетий.

Находка на Тернопольщине не только подтверждает развитое земледелие у трипольцев, но и даёт редкую возможность буквально "прикоснуться" к их повседневной жизни. Сохранённое зерно может помочь учёным лучше понять, какие культуры выращивали люди тысячи лет назад, и как формировались основы сельского хозяйства на территории современной Украины.

