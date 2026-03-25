Юрист объяснил, кого касается перерасчет пенсий и в каких случаях его лучше оформить самостоятельно.

В Украине с 1 марта продолжается индексация пенсий для лиц, получающих выплаты по возрасту. В то же время с 1 апреля Пенсионный фонд традиционно проводит автоматический перерасчет пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать.

Иван Хомич, управляющий адвокат собственного Адвокатского бюро Ивана Хомича, объяснил в комментарии УНИАН, как происходит перерасчет пенсии работающим пенсионерам и почему некоторым гражданам стоит подавать заявление самостоятельно.

Как осуществляется перерасчет пенсии работающим пенсионерам

Механизм обновления размера пенсий, по словам Хомича, довольно прост: Пенсионный фонд лишь пересматривает один из показателей, используемых для их расчета – коэффициент страхового стажа.

Именно благодаря дополнительному стажу выплаты чаще всего и увеличиваются. Кроме того, если это выгодно пенсионеру, могут учесть и заработную плату за последние два года работы, но об этом ниже.

Как пояснил адвокат, перерасчет проводится в двух основных случаях:

Первый – если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета человек продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа.

Второй – если с момента назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло два года, и за это время человек хотя бы немного работал, даже если меньше 24 месяцев.

При наличии одного из указанных условий Пенсионный фонд должен автоматически скорректировать расчет выплат, без дополнительного обращения:

"У фонда есть все необходимые сведения о страховом стаже и заработной плате, поэтому дополнительные справки или документы пенсионеру обычно подавать не нужно".

Впрочем, эксперт обратил внимание на один важный нюанс: на практике Пенсионный фонд не всегда учитывает заработную плату, которую пенсионер получал в течение последних двух лет. Чаще всего перерасчет пенсии работающему пенсионеру осуществляется именно за счет дополнительного страхового стажа – увеличивается коэффициент стажа, что и влияет на размер пенсии.

Поэтому после проведения перерасчета юрист посоветовал получить распоряжение Пенсионного фонда со всеми приложениями и проверить, учтен ли не только стаж, но и заработная плата.

Но в этом отношении важно понимать, что зарплата учитывается только тогда, когда это выгодно пенсионеру:

"Если она уменьшает размер пенсии, фонд не примет ее во внимание. Если же она, наоборот, повышает индивидуальный коэффициент заработка, Пенсионный фонд должен ее учесть".

Поэтому, когда процедура пересмотра пенсий будет завершена, целесообразно также проверить, выполнен ли он на наиболее выгодных для пенсионера условиях.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам каждые 2 года – как подать заявление

По словам специалиста, перерасчет проводится не ранее чем через два года после предыдущего: "То есть если пенсию пересчитают в 2026 году, то следующий такой перерасчет по общему правилу возможен не ранее 2028 года – при условии, что пенсионер и в дальнейшем будет работать и будет иметь для этого необходимые основания".

В то же время, как подчеркнул адвокат, ждать следующего автоматического перерасчета не обязательно. Например, если пенсионное обеспечение было оформлено в июне 2024 года, то перерасчет пенсии работающим пенсионерам возникнет уже в июне 2026 года. Но автоматически Пенсионный фонд может провести его только с 1 апреля 2027 года.

Из-за этого почти десять месяцев пенсионер может получать прежний размер выплат, без учета надбавки, предусмотренной индексацией пенсий в Украине, и обновленного стажа. Поэтому юрист порекомендовал в таких ситуациях подавать заявление в Пенсионный фонд самостоятельно – через сервисный центр или веб-портал.

Как именно вырастет пенсия в 2026 году – индексация пенсий и перерасчет

Специалист отметил, что точный процент повышения назвать заранее невозможно, ведь размер пенсии у каждого человека индивидуален.

По его словам, перерасчет пенсии работающим пенсионерам в Украине может увеличить выплаты благодаря двум составляющим – дополнительному страховому стажу и, в отдельных случаях, заработной плате, полученной после назначения пенсии.

Дополнительный стаж учитывается обязательно и именно он чаще всего обеспечивает повышение, а вот учет заработной платы, как уже было сказано, зависит от того, выгодно ли это пенсионеру.

И именно этот фактор юрист посоветовал всегда проверять:

"Самостоятельно это сделать непросто, ведь пенсионные расчеты достаточно сложны. Поэтому во многих случаях лучше обратиться к специалисту".

Если же вы хотите разобраться самостоятельно, помочь может сервисный центр или служба поддержки на веб-портале Пенсионного фонда – у них нужно запросить распоряжение о перерасчете пенсии со всеми приложениями. В этих документах можно увидеть, какие показатели были учтены и действительно ли пенсию пересчитали на наиболее выгодных условиях.

Перерасчет пенсии через 2 года – кого не коснутся изменения

Адвокат рассказал, что в первую очередь перерасчет не коснется тех пенсионеров, у которых после назначения пенсии или предыдущего перерасчета еще не прошло два года.

Также он не распространяется на получателей специальных пенсий – в частности военных, государственных служащих, прокуроров, судей и других специальных категорий.

Кроме того, перерасчет не применяется к пенсионерам по выслуге лет, которые еще не достигли общего пенсионного возраста.

В то же время в менее выгодной ситуации могут оказаться те, кому пенсию назначили после 1 апреля 2024 года. По состоянию на 1 апреля 2026 года у них может еще не быть ни 24 месяцев дополнительного стажа, ни полных двух лет с даты назначения пенсии:

"В таком случае при обретении права на перерасчет лучше не ждать следующего года, а подавать заявление самостоятельно. Иначе вы потеряете несколько месяцев повышенной пенсии".

справка Иван Хомич Управляющий адвокат Иван Хомич получил образование в Национальном университете "Одесская юридическая академия". За годы профессионального опыта, начиная с 2011 года, Хомич получил хорошие практические навыки в сфере разрешения судебных споров, стал специалистом в области наследственного права. Он член Национальной ассоциации адвокатов Украины, Ассоциации юристов Украины, а также председатель Общественной организации "Ассоциации специалистов по оформлению наследства". Занимается судебной практикой, корпоративным и наследственным правом.

