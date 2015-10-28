Силовики пытались задержать сестру Савченко в Чечне

17:56, 28 октября 2015
Общество
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Силовые структуры Чечни пытались задержать сестру украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Веру прямо во время суда над украинцами Николаем Карпюком и Станиславом Клихом.

Вера Савченко / Фото УНИАН

Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Илья Новиков.

"Веру Савченко в Грозном хотят задержать за оскорбление судьи по делу Карпюка", - написал он.

Немного позже Новиков сообщил, что Веру Савченко отпустили.

"Веру Савченко отпустили из Верховного суда Чечни, документы вернули. Очень нервозная обстановка с первых же дней процесса", - написал адвокат.

Кроме того, по словам Новикова, Веру хотят лишить статуса общественного защитника Николая Карпюка.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа в Следственном комитете РФ заявили онаправлении в суд уголовного дела против двух граждан Украины Карпюка и Клыха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

Карпюка российские спецслужбы похитили в Черниговской области в марте 2014 года. Клих был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

Клих и Карпюк были арестованы более года назад, и за это время к ним ни разу не был допущен консул Украины.

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