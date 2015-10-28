Силовики пытались задержать сестру Савченко в Чечне

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Следственном комитете РФ заявили онаправлении в суд уголовного дела против двух граждан Украины Карпюка и Клыха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

Карпюка российские спецслужбы похитили в Черниговской области в марте 2014 года. Клих был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

Клих и Карпюк были арестованы более года назад, и за это время к ним ни разу не был допущен консул Украины.