Какого мужчину вы заслуживаете по дате рождения: проверьте свой идеал

День нашего появления на свет закладывает определенные ожидания от партнера и языка любви.

Ищете ли вы любовь, находитесь ли в отношениях или уже замужем – вы пришли по адресу. Поиск подходящего именно вам мужчины – это глубоко личное путешествие. Жизненный опыт формирует нас уникальным образом, именно поэтому нумерология и астрология являются популярными духовными инструментами.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Они позволяют заглянуть в черты характера, понять языки любви и другие важные аспекты отношений, пишет Parade. Сейчас вы узнаете больше о том типе мужчины, который вам предначертан – или, возможно, о том, с которым вы уже вместе. Эта информация может относиться к вашему мужу, парню, партнеру или любому другому человеку в вашей жизни.

Идеальный тип мужчины для каждой даты рождения

Проверьте свою дату рождения. Месяц рождения не учитывайте.

Рожденные 1, 10, 19 или 28 числа – Защитник

Эти даты рождения несут в себе смелый характер и стойкий дух. Вы заслуживаете мужчину, который облегчит ваше бремя. Вы независимы. Вам не нужно, чтобы кто-то решал ваши задачи, оплачивал счета или выполнял вашу работу.

Однако все мы заслуживаем того, на кого можно опереться, особенно те, кто всегда остается сильным для других. Тот, кто вам подходит, возьмет на себя инициативу и станет вашим защитником.

Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа – Преданный партнер

В вашей душе живет вечный, обнадеживающий романтизм. Вы жаждете партнера, который будет ранимым, эмоционально интеллектуальным и верным до конца. Тот, кто вам подходит, будет осыпать вас нежностью. Вы излучаете такое лучистое тепло по отношению к своим близким.

Мужчина, предназначенный вам, будет ценить вашу чувствительность, уважать вашу заботливую натуру и создаст безопасное пространство, где вы сможете проявлять эмоции в его присутствии.

Рожденные 3, 12, 21 или 30 числа – Обаятельный мужчина

Если вы родились в любую из этих дат, вы – располагающий к себе человек. Вы следуете за своим любопытством, демонстрируя игривость и радость всем, кого встречаете.

Люди склонны расслабляться в вашем присутствии. Мужчина для вас ценит эту искру и соответствует вашей энергии. Его не пугает ваша уверенность. Напротив, он очаровывает вас в ответ и буквально вскружит вам голову.

Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа – Кормилец (Опора)

Вы рассудительны, стратегичны и осторожны в своих долгосрочных решениях. Вероятно, вы рано осознали последствия беспечности и стремитесь быть зрелой и уравновешенной. Вы берете на себя ответственность, однако подходящий партнер снизит вашу тревожность по поводу необходимости тотального контроля.

Такой мужчина – это опора. Берет ли он на себя счета, работу по дому или практические задачи, или же находчиво достает то, что вам нужно и когда нужно, – он проявляет любовь через поступки и осознанное присутствие.

Рожденные 5, 14 или 23 числа – Искатель приключений

У вас, как и у всех, есть зрелая сторона. Однако, в конце концов, вы знаете, что жизнь не предназначена для того, чтобы воспринимать ее слишком серьезно.

Подходящий вам тип мужчины – авантюрист, уводящий вас от обыденной серости слишком предсказуемой рутины и застойного образа жизни. Он возвращает искру в ваш мир. Вместе вы познаете мир как ученики жизни.

Рожденные 6, 15 или 24 числа – Заботливый мужчина

У вас добрая и искренняя душа, вы посвящаете себя заботе о доме, семье и близких. Вашим стремлением заботиться о других могли злоупотреблять в прошлом. Однако правильный мужчина оценит ваше любящее сердце.

Вместо того чтобы проявлять горделивую браваду или высокомерие, он будет общаться с вами через нежные слова, мягкую привязанность и значимые романтические жесты, которые заставят вас чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы по-настоящему открыться.

Рожденные 7, 16 или 25 числа – Глубокий мыслитель

Как интроспективный человек, вы смотрите на мир через призму размышлений, стремясь понять то, что скрыто под поверхностью.

Вам нужен партнер, соответствующий вашей глубине – кто-то, кто не боится бросать вызов нормам, заглядывать внутрь себя и стремиться к высшим знаниям. Глубокий мыслитель, способный стимулировать вас интеллектуально, действительно достоин вашего сердца и компании.

Рожденные 8, 17 или 26 числа – Амбициозный мужчина

Вы целеустремленный человек, который часто берет на себя ответственность не только за себя, но и за других. Вам знакомо чувство подавленности бременем, которое не должно было быть вашим.

Однако подходящий партнер дополнит ваши сильные стороны, создав "сильную пару", а не добавляя вам забот. Он амбициозен, ответственен и зрел, он стремится поддерживать и укреплять ваши отношения.

Рожденные 9, 18 или 27 числа – "Старая душа"

Если вы родились в любую из этих дат, вы несете в себе чувство гуманитарной надежды. Вы стремитесь вести мир к исцелению, прогрессу и состраданию.

Вы привыкли к постоянным переходам и трансформациям, поэтому вам нужен партнер, который сможет меняться вместе с вами, оставаясь рядом во всем. "Старая душа" с мудростью, превосходящей время, стремящаяся к инновационному прогрессу в будущем, возвысит вашу жизнь.

