Вражеские дроны атаковали центр Львова: повреждены жилые дома

В результате атаки российских беспилотников в центре Львова повреждены два жилых дома. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
"В результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре Львова. Все службы выехали на место", – отметил он.
Во Львовской ОВА также заявили о "прилете" в центральной части Львова.
"По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высока. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, по меньшей мере два человека тяжело ранены.
Позже Садовой сообщил о еще одном попадании вражеского дрона в жилой дом на Сыхове – на проспекте Червоной Калины.
Вражеские удары по Львову
18 марта российские оккупационные войска нанесли удар по Львову с помощью дрона. Было атаковано Главное управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в результате удара зафиксированы разрушения.