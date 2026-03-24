Вражеские дроны атаковали центр Львова: повреждены жилые дома

По предварительным данным, пострадал объект, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате атаки российских беспилотников в центре Львова повреждены два жилых дома. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"В результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре Львова. Все службы выехали на место", – отметил он.

Во Львовской ОВА также заявили о "прилете" в центральной части Львова.

"По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высока. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, по меньшей мере два человека тяжело ранены.

Позже Садовой сообщил о еще одном попадании вражеского дрона в жилой дом на Сыхове – на проспекте Червоной Калины.

Вражеские удары по Львову

18 марта российские оккупационные войска нанесли удар по Львову с помощью дрона. Было атаковано Главное управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в результате удара зафиксированы разрушения.

