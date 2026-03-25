Табуны 'Шахедов': военный рассказал об особенностях массированной атаки РФ

Вчера противник запустил множество "Шахедов", управляемых пилотами.

Вчера, 24 марта, по Украине враг запускал стаи "Шахедов", чтобы истощить нашу противовоздушную оборону, но Силы обороны с этим справились. Об этом сказал в эфире телемарафона командир взвода "Булава" отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого Роман с позывным Халк.

Он сообщил, что его экипаж обновил свой предыдущий рекорд по количеству сбитых ударных дронов "Shahed-136" за сутки – 23, а предыдущий был – 20 "Шахедов". Все цели уничтожены дронами-перехватчиками Sting от "Диких Шершней".

"Был очень интенсивный натиск "Шахедов" с 10 утра и до 17 вечера, они бесперебойно залетали на территорию Украины, пытались прорваться. Работали до изнеможения, потому что они заходили с разных направлений, на разных высотах, приходилось быстро принимать решения", – подчеркнул он.

По его словам, враг считал, что днем Силам обороны будет сложнее сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками, и надеялся, что украинские военные не смогут справиться с такой атакой.

"Но, как показал результат, мы очень хорошо справились с этим", – подчеркнул Халк. При этом он добавил, что для подразделения нет разницы, когда сбивать цель – днем или ночью.

Халк также рассказал, что во время вчерашней атаки враг запустил много "Шахедов", которыми управляли именно пилоты. "Но они очень быстро сбивались, когда теряли картинку на экране", – отметил он. При этом он добавил, что ретрансляторы, которые устанавливает враг, в том числе в Беларуси, позволяют российским пилотам управлять этими "Шахедами", пролетать на низких высотах, а также проводить во время этих полетов разведку и выявлять наши огневые позиции.

Халк также отметил, что враг постоянно меняет маршруты: "Стаи дронов вчера наносили удары именно по огневым группам. Они думали, что мы не справимся с таким количеством "Шахедов", но Силы обороны справились очень хорошо".

Атака РФ на Украину – что известно

Как сообщал УНИАН, в течение 24 марта российские захватчики осуществили против Украины одну из самых массированных атак ударными беспилотниками.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что в период с 09:00 до 18:00 24 апреля, по предварительным данным, противник применил 556 ударных БПЛА. Значительное количество из них залетало из северных регионов – через Черниговскую и Сумскую области.

Учитывая ночную атаку с 18:00 23 марта по 18:00 24 марта (за условные сутки), враг применил почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.

