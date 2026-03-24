Православный праздник сегодня в народе так и называют - Благовещенье.

25 марта православные отмечают один из величайших праздников христианского календаря - Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают благую весть, которую архангел Гавриил принес Деве Марии - о том, что она станет Матерью Сына Божия. Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, что нельзя делать на Благовещение и какой праздник сегодня церковный отмечают верующие по старому церковному стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

25 марта православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых праздников, то есть, важнейших событий в жизни Иисуса Христа и Богородицы. По староцерковному стилю этот праздник будут отмечать 7 апреля.

Само слово "Благовещение" означает благую весть: в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и рассказал о том, что она станет Матерью Сына Божия.

Древнейшее изображение этого сюжета хранится в Киево-Софийском соборе - на восточных столбах алтарной арки в XI веке неизвестные греческие мастера выложили мозаику с изображением архангела и Богоматери. В руках у Девы Марии - веретено с пурпурной пряжей. По преданию, когда появился ангел, она пряла завесу для Иерусалимского храма - то самое полотно, которое разорвалось в миг смерти Спасителя.

Этот тип иконографии получил широкое распространение и вошел в историю под названием "Благовещение с пряжей".

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня чтят память преподобного Феофана Исповедника - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник, о его традициях и запретах.

О чем просят в молитвах на Благовещенье, что сегодня нельзя делать

В большой праздник с утра принято идти в храм. Священнослужители облачаются в синие одежды - это символ чистоты и непорочности Богородицы, а сами церковные службы начинаются еще накануне вечером. Если посетить церковь не получается, можно помолиться дома, зажечь свечи, почитать Священное Писание.

У Богородицы в этот день просят мира, здоровья, защиты от болезней, помощи в делах и прощения грехов. Считается, что Дева Мария слышит молитву каждого, кто обращается к ней с искренним сердцем.

Великий пост на Благовещение становится менее строгим: в праздник разрешается есть рыбу и блюда из нее, пить церковное красное вино. Но при этом важно знать меру, а также помнить, что ограничение в еде - лишь внешняя сторона поста, куда важнее следить за мыслями, словами и поступками.

В народе праздник называют Благовещенье, Благовещеньев день. По поверью, в праздник сам Господь благословляет землю и все на ней живое. С этим связан и обычай в праздник и накануне освящать семена для посева. Хозяйки в этот день пекут булочки-"жаворонки", ими угощают родных, соседей, кормят животных и птиц.

Особая традиция праздника - заготовка благовещенской соли. Каждый член семьи берет по щепотке соли и затем ее прокаливают на огне до черноты и хранят в холщовом мешочке. Такая соль считается целебной - ею лечат людей и животных. Если соль не используется в течение года, на следующее Благовещение ее сжигали, чтобы вместе с ней ушли все беды.

В этот светлый день Церковь призывает воздержаться от ссор, злословия, зависти, осуждения и лжи. Грехом в этот день считается пройти мимо просящего, отказывать в помощи нуждающимся в праздник не стоит.

Церковь не запрещает работать на Благовещение, однако советует по возможности отложить мирские дела и посвятить день духовному. В народе есть поговорка: "В Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Поэтому лучше заранее сделать уборку, приготовить еду.

На Благовещение не венчаются.

По народным поверьям, в этот день нельзя:

шить, вязать, стирать и работать в огороде;

обрезать деревья и работать на земле - Господь благословляет все растения; стричь и красить волосы;

посещать кладбище;

одалживать деньги и выносить что-либо из дома.

Большинство народных примет возникли давно и не имеют церковного основания, поэтому главное в этот день - чистота души.

Погодные приметы 25 марта

Наши предки на Благовещенье внимательно следили за погодой и природой, чтобы узнать, каким будет лето и урожай:

день солнечный - лето будет теплым, но с грозами;

дождь - к богатому урожаю ржи, грибному лету и удачной рыбалке;

гром - уродится много орехов;

снег или иней - к неурожайному году;

солнце "играет" на восходе - год будет благополучным.

В народе говорят, что какая на Благовещение погода - такую же жди и на Пасху.

