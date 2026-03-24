Франция возмущена действиями Вашингтона в НАТО: всё из-за секретности операции против Ирана

Главнокомандующий французской армией раскритиковал США за секретные военные операции и игнорирование союзников.

Соединенные Штаты стали все более непредсказуемым партнером, что напрямую угрожает безопасности европейских стран. Официальный Париж возмущен отсутствием координации со стороны Вашингтона при планировании и начале военных операций, заявил главнокомандующий армией Франции Фабьен Мандон на форуме по безопасности в Париже, сообщает Reuters.

Доверие между ключевыми союзниками по НАТО пошатнулось, пишет агентство. Франция и США десятилетиями работали бок о бок, однако после начала войны в Иране всё изменилось. Вашингтон принимает стратегические решения самостоятельно и не предупреждает партнеров о своих шагах.

"Мы были удивлены американским союзником, который остается союзником, но становится все более непредсказуемым и даже не смог уведомить нас, когда решает начать военные операции", – сказал Фабьен Мандон. По его словам, такая линия поведения "влияет на нашу безопасность и на наши интересы".

Разочарование Парижа накапливалось годами, отмечается в материале агентства. США применили статью 5 договора НАТО после терактов 11 сентября, и французские войска вошли в Афганистан по просьбе американцев. Затем Вашингтон решил уйти и снова сделал это без согласования с союзниками по Альянсу.

"Мы вмешались в дела Афганистана по просьбе американцев, которые применили статью 5 НАТО, и они решили вывести войска, не уведомив нас", – отметил генерал.

Теперь фокус конфликта сместился на Ближний Восток, ведь Белый дом начал военную кампанию против Ирана. Париж узнал об этом фактически из новостей, и французским вооруженным силам пришлось срочно искать пути для спасения своих граждан в Персидском заливе.

"Они решили вмешаться на Ближнем Востоке, не уведомив нас. Однако неотложной задачей французских вооруженных сил было найти решение для защиты граждан, находившихся в регионе транзитом", – подчеркнул Мендон.

Агентство вспоминает и скандальные заявления Трампа о Гренландии, которые тоже подорвали доверие европейцев к США. Его идеи часто шокировали европейских лидеров, особенно предложение о покупке Гренландии.

Какова сейчас ситуация в Иране

После заявления Трампа о "очень хороших и плодотворных" переговорах с целью прекращения войны Иран нанес ракетные удары по Израилю. Три высокопоставленных израильских чиновника считают маловероятными переговоры сторон, поскольку Иран вряд ли согласится на требования США.

В свою очередь Иран выдвинул жесткие условия для завершения войны на Ближнем Востоке. В частности, Тегеран требует получения компенсации за ущерб, нанесенный войной.

Тем временем США уничтожили ключевой завод по производству двигателей для дронов в Иране. Под удар попало предприятие, которое поставляло беспилотники Корпусу стражей исламской революции.

