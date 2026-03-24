Это абсолютное извращение: Зеленский отреагировал на масштабный удар россиян по Украине

География воздушного удара россиян по Украине, который длился почти сутки, очень обширна. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что в течение суток с ночи россияне атаковали Украину "Шахедами", ночью в ход пошли также и ракеты, а днем снова были новые волны дронов – более 550 дронов разных типов именно за день.
"География этого удара очень обширна. И хотя большую часть дронов удалось сбить – точно более 500 сбитых, все равно, к сожалению, есть попадания – во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, а также в Хмельницкой, Ривненской, Харьковской, Днепропетровской областях. К сожалению, есть погибшие... На данный момент известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей", – раскрыл детали глава государства.
Он отметил, что среди целей россиян энергетика – это главное, они продолжают свою операцию, чтобы сломить Украину и ее энергосистему.
"Есть попадания также в обычные дома – атакованы центры городов, исторический центр Львова. Был пожар в зданиях церкви Святого Андрея во Львове. История этой церкви уходит корнями еще в начало XVII века. Иранские "Шахеды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове – это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, это может нравиться. В Франковске был поврежден роддом", – заявил Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что масштаб этой атаки очень четко говорит о том, что у России нет намерения реально заканчивать войну:
"Без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь, в Москве не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру".
Сегодня днем россияне нанесли удары с помощью дронов по Львову, Тернополю, Ивано-Франковску, Виннице. В результате в городах есть погибшие и раненые.
При этом во Львове количество раненых продолжает расти, часть из них уже госпитализирована.