Это абсолютное извращение: Зеленский отреагировал на масштабный удар россиян по Украине

Только таким, как Путин, могут нравиться последствия таких ударов, считает украинский президент.

География воздушного удара россиян по Украине, который длился почти сутки, очень обширна. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что в течение суток с ночи россияне атаковали Украину "Шахедами", ночью в ход пошли также и ракеты, а днем снова были новые волны дронов – более 550 дронов разных типов именно за день.

"География этого удара очень обширна. И хотя большую часть дронов удалось сбить – точно более 500 сбитых, все равно, к сожалению, есть попадания – во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, а также в Хмельницкой, Ривненской, Харьковской, Днепропетровской областях. К сожалению, есть погибшие... На данный момент известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей", – раскрыл детали глава государства.

Он отметил, что среди целей россиян энергетика – это главное, они продолжают свою операцию, чтобы сломить Украину и ее энергосистему.

"Есть попадания также в обычные дома – атакованы центры городов, исторический центр Львова. Был пожар в зданиях церкви Святого Андрея во Львове. История этой церкви уходит корнями еще в начало XVII века. Иранские "Шахеды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове – это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, это может нравиться. В Франковске был поврежден роддом", – заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что масштаб этой атаки очень четко говорит о том, что у России нет намерения реально заканчивать войну:

"Без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь, в Москве не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру".

Удар россиян по Украине

Сегодня днем россияне нанесли удары с помощью дронов по Львову, Тернополю, Ивано-Франковску, Виннице. В результате в городах есть погибшие и раненые.

При этом во Львове количество раненых продолжает расти, часть из них уже госпитализирована.

