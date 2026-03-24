Облаков больше, но без дождя: какая погода будет в Киеве 25 марта

В среду, 25 марта, погода в Киеве существенно не изменится, только станет больше облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет небольшой "плюс", +1°...+3°, а днем воздух прогреется до мартовских +12°...+14°. Ожидается преимущественно облачная погода, но не исключены прояснения.

Осадков в среду не будет, хоть атмосферное давление и снизится до 742-746 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +1°, днем +15°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +1°, днем +15°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +1°, днем +15°.

В Тернополе 25 марта ночью +1°, днем +15°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +1°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +1°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +14°, переменная облачность.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +2°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +1°...+14°, переменная облачность.

В Житомире в среду ночью +1°, днем +15°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+13°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +14°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +14°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха 0°...+13°.

В Одессе 25 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +15°.

В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +15°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +14°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +13°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +13°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +4°...+13°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +14°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +14°.

Вас также могут заинтересовать новости: