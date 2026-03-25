'Он – победитель': Трамп прямо призвал венгров голосовать за Орбана

Трамп публично поддержал Виктора Орбана и заявил, что именно благодаря ему отношения между США и Венгрией достигли "новых высот".

Президент США Дональд Трамп публично обратился к гражданам Венгрии с призывом поддержать действующего премьер-министра Виктора Орбана на предстоящих выборах 12 апреля 2026 года.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social, где эмоционально призвал избирателей "выйти и проголосовать за Виктора Орбана", назвав его "настоящим другом, борцом и победителем".

"День выборов – 12 апреля 2026 года. Венгрия: ВЫЙДИТЕ И ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ВИКТОРА ОРБАНА. Он – настоящий друг, боец и ПОБЕДИТЕЛЬ, и имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание премьер-министром Венгрии. Я С НИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ!", – заявил Трамп.

Видео дня

Американский лидер подчеркнул, что Орбан является "сильным и влиятельным лидером", который, по его словам, развивает экономику страны и жестко противодействует нелегальной миграции. Также Трамп заявил, что именно благодаря Орбану отношения между США и Венгрией достигли "новых высот".

Критика со стороны Запада

В то же время международные организации, в частности "Репортеры без границ" и Freedom House, на протяжении многих лет фиксируют ухудшение ситуации со свободой слова в Венгрии. Речь идет о контроле над СМИ и давлении на независимых журналистов.

Европейский парламент также неоднократно заявлял об угрозах верховенству права, независимости судов и академическим свободам в стране.

Отдельную критику вызвали инициативы правительства Орбана по ограничению прав ЛГБТ-сообщества, в частности принятие закона, который в ЕС назвали дискриминационным.

Еще в 2022 году Европарламент официально признал, что Венгрия отошла от стандартов полноценной демократии и стала "гибридным режимом избирательной автократии".

Кроме того, из-за подозрений в утечке конфиденциальной информации в Россию Европейский Союз начал ограничивать доступ венгерских представителей к части чувствительных обсуждений.

Орбан и Украина – последние новости

Напомним, Венгрия остается непреклонной в намерении блокировать выделение средств Украине, пока российская нефть снова не потечет по разрушенному Россией нефтепроводу "Дружба".

В то же время в администрации Трампа заявили, что блокирование Орбаном кредита для Украины на 90 миллиардов евро – не дело США.

