190-й учебный центр Сил беспилотных систем первым в мире реализовал дистанционное сбитие "шахедов" на базе комплекса Litavr от F-Drones. Об этом сообщил военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько.

"Потенциально создан прецедент мирового уровня. Ибо ни о чём подобном раньше не слышал. 190-й учебный центр СБС дистанционно сбил шахед дроном-перехватчиком (пилот находился на значиииительном удалении от места запуска). Применялась система LITAVR компании F-Drones. F7 LITAVR – уже хорошо известный и отлично зарекомендовавший себя комплекс", – сообщил Алексей Копытько.

Он подчеркнул, что теперь украинские военные могут запускать дроны-перехватчики из безопасных мест.

"В чем принципиальная новизна? Теперь успешно доказана возможность другой тактики: по периметру страны на пнях (а также в специально обозначенных районах, эшелонированно) менее подготовленный персонал может расставить перехватчики, которыми пилоты управляют из защищённого места. Для работы нужен интернет в центре управления и в месте запуска. Открываются новые возможности. В частности – по размещению перехватчиков в зонах, где людям находиться опасно. А также по гибкому маневрированию ресурсом пилотов", – подчеркнул Алексей Копытько.

Он отметил, что на сегодняшний день LITAVR сбивает за неделю сотни российских дронов разного типа – шахеды, герберы, молнии, орланы, ланцеты и другие.

"Разработка "литавра" началась осенью 2024 г., летом 2025 г. он был успешно испытан и кодифицирован. С осени 2025 г. началось серийное производство и поставки в войска. Максимальная скорость – 350 км/ч, время полета – до 15 минут. Две камеры – дневная и тепловизионная. Официально тактический радиус применения заявлен как 36 км. По факту летит на 60 км и на 9,5 км в высоту. Боевая часть (отдельно кодифицирована) – 500 г. Подрыв – кинетический удар или самоподрыв при контакте с целью, а также подрыв оператором. Инерционная система наведения без использования GPS. Применяет систему автоматического донаведения на цель ("last mile"/ "target lock" system). На данный момент уже сбивает сотни целей в неделю, широкую номенклатуру – шахеды, герберы, молнии, орланы, ланцеты и другие", – отметил военный аналитик.