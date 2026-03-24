Надели мешки на головы и давили: инкассатор 'Ощадбанка' рассказал о издевательствах венгров

Сотрудник банка впервые рассказал, как на украинцев оказывали давление и наговаривали им откровенную ложь после задержания.

Во время и после задержания инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии 5 марта местные правоохранители всячески оказывали давление на украинских банковских сотрудников и рассказывали им откровенную ложь. Действия венгерской стороны в целом трудно назвать корректными.

Об этом во время пресс-конференции по поводу задержания инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии сообщил член инкассаторской бригады Геннадий Кузнецов.

"Был обычный рабочий день. Утром в Вене получили ценности. Такие перевозки обычно тщательно готовятся. Мы ехали через Венгрию исключительно транзитом. Венгры в пограничном пункте Захонь были заранее предупреждены, они дали согласие. Никакого отклонения от маршрута не было. В Будапеште нас остановила полицейская машина. Это обычная практика и выглядело как обычная проверка", - рассказывает Кузнецов.

Уже после этого со стороны венгров начался силовой захват. Были задействованы два броневика и произошло "жесткое силовое задержание", говорит инкассатор.

"Никаких процессуальных действий при задержании не происходило. Задавали единственный вопрос: где ваше оружие. Оружия нет. Кому-то надели на голову балаклаву, кому-то - просто мешки. Инкассаторов посадили каждого в отдельную машину. Затем содержали тоже отдельно. На наш запрос к украинскому консулу был ответ, что консул от нас отказался. Более 28 часов мы находились в наручниках", - свидетельствует Кузнецов.

На инкассаторов всячески оказывали моральное давление. Кузнецову принудительно вкололи инъекцию с непонятным веществом, в результате чего его состояние здоровья ухудшилось и мужчину доставили в больницу, где инкассатору снова что-то вкололи.

"Пока нет общего понимания, что именно вкололи. Во время судебно-медицинской экспертизы в Украине было установлено наличие определенных веществ в организме инкассаторов. Чувствую себя не совсем хорошо. Работаю над своим восстановлением", - сообщает Кузнецов.

Банковский работник оказался на больничной койке под капельницей, но венгерская сторона продолжала на него давить, задерживая возвращение в Украину.

"Вывозили меня на границу два раза. Сначала довезли до забора, через 20 минут вернули обратно, сказали, что Украина от вас отказывается, Геннадий Иванович. Через 40 минут снова отвезли на пункт пропуска. Предоставили русскоговорящего переводчика", - говорит Кузнецов.

Венгерские СМИ установили, что ранее средства по территории страны в Киев перевозила компания, принадлежащая близкому другу Виктора Орбана. Когда ее заменили инкассаторы "Ощадбанка", украинцев задержали, а ценности – изъяли.

После задержания инкассаторов "Ощадбанка" в Украину перестала поступать наличность. Сейчас разрабатывают новый, безопасный маршрут не через Венгрию. Пока что население валютой обеспечивает Нацбанк из своих резервов.

