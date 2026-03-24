Украина готовит иски против Венгрии в связи с изъятием ценностей 'Ощадбанка', – юрист

"Ощадбанк" планирует вернуть незаконно изъятые у инкассаторов 5 марта в Венгрии банковские ценности и дополнительно получить компенсацию причиненного ущерба.

Готовятся все необходимые иски, которые могут включать и иск против государства Венгрия. Об этом во время пресс-конференции по поводу задержания инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии сообщил управляющий партнер юридической фирмы Asters Алексей Дидковский.

"К кому будут предъявлены иски – прежде всего, это те органы, которые проводили данные действия, о которых шла речь (незаконное задержание украинских банковских работников, – УНИАН). Это очень широкий круг, который распространяется даже на государство Венгрия", – говорит юрист.

Видео дня

Дидковский отмечает, что венгерская сторона совершила беспрецедентные действия, которые происходили без каких-либо объяснений:

"На все запросы никаких объяснений или документов предоставлено не было. Деньги и золото не были возвращены. Банк будет возвращать их и требовать возместить дополнительные убытки".

При этом Украине приходится находить новаторские решения, учитывая уникальность дела.

"Ситуация беспрецедентна, когда государство совершает такие действия. Некоторые решения будут свежими, даже новаторскими – будем прорабатывать их впервые", – делится Дидковский.

Отдельной проблемой является то, что венгерская сторона вернула Украине инкассаторские машины – однако без записывающего оборудования, установленного внутри. Оборудование фактически было вырезано вместе с проводами.

"Система записывает на жесткий диск, который находится внутри автомобиля. Есть системы GPS-контроля – данные с них сохранились", – объясняет член инкассаторской бригады Геннадий Кузнецов.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии

В начале марта Венгрия задержала украинских инкассаторов "Ощадбанка", их машины и банковские ценности. В конце концов, инкассаторов отпустили и вернули Украине автомобили, однако ценности и деньги все еще находятся у венгерской стороны.

После инцидента в Украину перестали завозить наличные. "Ощадбанк" прорабатывает другие безопасные маршруты в обход Венгрии. Спрос на валюту со стороны населения покрывает Нацбанк из своих резервов.

