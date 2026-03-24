Температура на Земле растет быстрее, чем ожидалось: ученые говорят, что все гораздо хуже

Эксперты отмечают, что человечеству необходимо срочно сократить выбросы парниковых газов.

За последнее десятилетие темпы роста температуры воздуха на Земле существенно возросли. В течение последних лет она в среднем увеличивалась на 0,35 градуса Цельсия.

Об этом сообщает ресурс Wion. Отмечается, что такие данные значительно превышают показатель в 0,2 градуса Цельсия, который обычно фиксировался в течение последних 50 лет. Поэтому предыдущие прогнозы экспертов по вопросам климата могут оказаться ошибочными.

Ранее специалисты утверждали, что к концу этого десятилетия Земля окончательно превысит порог потепления в 1,5 градуса. Однако новое исследование показывает, что ситуация может быть куда серьезнее.

Ученые проанализировали данные о глобальной температуре от пяти ведущих организаций, включая NASA и NOAA. Были учтены и природные факторы: ураганы, извержения вулканов и т. д.

"Скорректированные данные показывают ускорение глобального потепления с 2015 года со статистической вероятностью более 98 процентов, что одинаково для всех исследованных наборов данных и не зависит от выбранного метода анализа", – отметил соавтор исследования Стефан Рамсторф, исследователь Потсдамского института климатических исследований в Германии.

Таким образом, климатические пороговые значения, установленные учеными ранее, будут достигнуты гораздо быстрее, чем прогнозируется.

Роберт Роде, главный научный сотрудник Berkeley Earth, сказал журналу Nature, что исключение природных факторов может дать "несовершенные" оценки. Однако даже если полученный показатель в 0,35 градуса снизить, цифра все равно составит 0,30 градуса Цельсия. И это выше, чем прогнозировалось ранее.

"То, как быстро Земля будет продолжать нагреваться, в конечном итоге зависит от того, насколько быстро мы сможем свести к нулю глобальные выбросы CO2 от сжигания ископаемого топлива", – добавил Рамсторф.

Специалисты говорят, что человечеству необходимо срочно сократить выбросы парниковых газов. Кроме того, страны должны активно начать инвестировать в зеленую энергетику.

Из-за глобального потепления тают ледники, что может привести к повышению уровня моря. Изменения климата кардинально изменили погодные циклы в некоторых частях мира.

"Ледник "Судного дня", или ледник Твейтса, может полностью растаять к 2100 году, затопив обширные территории. Эксперты призывают к немедленным действиям, а теперь последнее исследование показывает, что, возможно, мы уже опоздали", – резюмирует ресурс.

Сжигание ископаемого топлива удерживает тепло в атмосфере, океанах и на суше Земли – вместо того, чтобы оно отражалось обратно в космос. Это привело к потере баланса, который поддерживает стабильный климат на планете. По данным исследователей, разница между поглощенной и отраженной энергией является самой большой с момента начала измерений в 1960 году.

Ранее исследователи закачали в Атлантический океан около 65 000 литров щелочного вещества, помеченного красным красителем. Это было сделано для тестирования технологии, предназначенной для снижения глобального потепления и закисления океана. Идея заключается в том, что повышение щелочности воды может привести к тому, что океаны будут поглощать больше углекислого газа из атмосферы.

