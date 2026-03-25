Ветротурбины могут использовать не только для энергии: что предлагают инженеры

На фоне глобального перехода к "зеленой" энергии ветроэнергетика находит неожиданное применение.

Ветряные турбины в современном обществе могут служить иным целям, помимо генерации электроэнергии. По мере того как переход к экологически чистой энергии набирает обороты во всем мире, подсектор ветроэнергетики демонстрирует колоссальный рост.

Однако последние инновации в технологиях ветрогенераторов показывают, что некоторые компании стремятся разработать новое предназначение для этой индустрии, пишет The Pulse.

Как энергия ветра ворвалась в современное общество

За последние десятилетия, когда ветроэнергетика набрала популярность, ее влияние на наше общество стало глубоким. Современные морские ветряные турбины превратились в огромные сооружения, которые выше большинства культовых достопримечательностей. Высота некоторых турбин теперь достигает 280 метров, что почти сопоставимо с высотой Эйфелевой башни.

Видео дня

Компоненты ветряных турбин также становятся больше. Лопасти новейших генераторов могут быть длиннее футбольного поля. Теперь мы знаем, что всего один оборот этих массивных лопастей способен произвести достаточно энергии, чтобы обеспечивать семью из трех человек в течение целой недели. Но одна из недавних инноваций наделила ветряные турбины еще одной важнейшей функцией по мере усложнения наших технологий.

Влияние рынка возобновляемой энергии

Подавляющее большинство стран обязались перейти к чистой энергии, отказавшись от производства на основе ископаемого топлива в пользу более климатически дружественного сектора. Рынок ветроэнергетики стал значимым глобальным работодателем. Последние данные показали, что при нынешних темпах прогресса один только сектор ветроэнергетики может обеспечить около 4 миллионов рабочих мест по всему миру.

Последствия операции "Эпическая ярость" в Иране вынудили ряд стран задействовать свои стратегические нефтяные резервы, чтобы восполнить дефицит, вызванный войной. Но, как мы знаем, изменчивый энергетический рынок зависит от множества факторов, и последнее влияние оказала необходимость охлаждения многочисленных дата-центров ИИ, которые технологические гиганты строят по всему миру. Google недавно представил план строительства своего новейшего дата-центра для ИИ, который "не пьет воду".

Итак, какую роль может сыграть подсектор ветроэнергетики в развитии ИИ, которое сейчас происходит в экосистеме бигтеха? Знаковая технологическая компания дала удивительный ответ на этот вопрос.

Рынок ИИ трансформируется благодаря Aikido Technologies

Компания Aikido Technologies недавно изложила свой план по строительству плавучего морского дата-центра для ИИ, который полностью питается от ветряных турбин. Эта инновационная разработка направлена на решение серьезных проблем, связанных с нехваткой земли для дата-центров ИИ, а также с тем, как питать и охлаждать эти невероятно огромные и горячие центры сбора данных, появляющиеся по всему миру.

Некоторые новые разработки предусматривают погружение ветряных турбин в море, чтобы они работали как генераторы энергии приливов. Но данная инновация направлена на использование энергии ветра для питания и, что более важно, охлаждения дата-центров ИИ, которые стали необходимостью в современном мире.

Как эта новая ветряная турбина повлияет на рынок ИИ

Каждая система объединяет в одном блоке ветряную турбину мощностью 15–18 МВт со стандартной системой хранения аккумуляторов, а также вычислительную систему мощностью 10–12 МВт, специально разработанную для обслуживания сектора ИИ.

Дата-центр использует пассивную систему охлаждения, которая передает выделяемое тепло в окружающую его морскую воду. Aikido Technologies определила несколько морских участков, где можно использовать эту инновацию. Первый прототип устройства уже работает в Норвегии.

Новые разработки в области технологий ветроэнергетики стали регулярным явлением, но данный проект направлен на работу рука об руку с сектором ИИ для прогресса общества.

