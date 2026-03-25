$500 и 'отдых' за границей: Politico рассказало, как РФ вербует европейцев для диверсий

Под видом "активного отдыха" европейцы отправляются в секретные лагеря на Балканах ради целей России.

Подобные истории начинаются с обычной встречи российских вербовщиков с жителями Европы, во время которых звучит предложение о легком заработке: оплачиваемую двухнедельную поездку с активным отдыхом на природе. По условиям сделки, можно заработать от 300 до 500 долларов США. Финальные инструкции должны прийти уже от контактов в Москве.

Впоследствии добровольцы оказываются в тренировочных лагерях на территории Боснии и Сербии. Там участников обучают управлению дронами, обращению с зажигательными устройствами и тактике противодействия полиции во время протестов. Но это лишь часть скоординированной сети по подготовке исполнителей для акций дестабилизации во Франции и Германии, пишет Politico.

Расследования Молдовы в отношении усилий по вербовке, связанных с Россией, проходят на фоне предупреждений европейских стран о том, что Москва ведет кампанию гибридной войны, направленную на дестабилизацию их внутренней политики. Кремль активизировал использование прокси-лиц после того, как многие европейские столицы выслали десятки российских дипломатов – некоторых из них подозревают в работе на разведку – после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, пишет СМИ. Прокуроры Молдовы уже сейчас ведут расследование в отношении более 80 человек по подозрению в разжигании массовых беспорядков. Двадцати из них официально предъявлены обвинения.

"Этих молодых людей, русскоязычных, вербовали, перевозили в специально организованные лагеря и обучали тактике, включая то, как прорывать кордоны правоохранительных органов", – объяснила министр внутренних дел Молдовы Даниэлла Мисаил-Никитин.

Тренировочный лагерь

Одно из обучений российских спецслужб проходило как раз накануне осенних президентских выборов 2024 года, на которых проевропейский президент Молдовы Майя Санду была переизбрана в ходе кампании, омраченной российским вмешательством. Согласно стенограммам судебных заседаний, участники заявили, что им говорили: если Санду выиграет выборы, "в стране будет война, как в Украине".

Инструкторы входили в международную сеть, связанную с российской наемной группировкой "Вагнер", по данным разведывательных служб Молдовы. После этого участников отправили в один из городов Боснии и Герцеговины для практического упражнения: фиксации местоположения административных и правительственных зданий и разведки потенциальных мест запуска дронов.

Один из завербованных Россией 22-летний уроженец "Приднестровья" в 2024 году ездил в Дюссельдорф на футбольный матч чемпионата Европы между Словакией и Украиной, где его просили размахивать украинским флагом. Он пояснил, что отказался это делать, но во время игры был развернут украинский флаг с надписью "Верните нам выборы". Кремль поспешил сослаться на этот флаг как на причину, по которой Украина должна провести выборы для замены президента Украины Владимира Зеленского.

Вне границ

Зажатая между Румынией и Украиной, Молдова находится на периферии Европейского Союза и в то же время в пределах того, что Москва традиционно считает своей сферой интересов. Приднестровье, полоса ее территории на границе с Украиной, контролируется пророссийскими политиками с момента его отделения в 1990-х годах во время распада Советского Союза.

В последнее время Молдова стала главным фронтом в гибридной войне России против Европы, пишет СМИ. В документе, с которым ознакомилось СМИ и который Молдова разослала официальным лицам ЕС вскоре после парламентских выборов, правительство задокументировало, как православные священники в стране получили "инструкции распространять дезинформацию семь дней в неделю вместо того, чтобы делать это только по воскресеньям".

