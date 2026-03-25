Многие хозяйки гадают, в чем секрет столовских котлет, которые всегда получаются идеально сочными, но в то же время и с хрустящей корочкой. У поваров, которые когда-то работали в советских столовых или школах, есть несколько секретов в рукаве. УНИАН расскажет, что добавить в фарш, чтобы котлеты были сочные и незабываемые на вкус.

Что добавить в котлеты, чтобы были сочные – секретный ингредиент

Казалось бы, дома мы используем отборное мясо, но результат часто разочаровывает. Секрет столовских котлет кроется не в магии, а в правильных ингредиентах и паре маленьких хитростей.

Для того, чтобы котлеты были сочными, обязательно добавляйте в фарш хлебный мякиш, предварительно замоченный в молоке или кефире. Именно этот ингредиент удерживает в себе влагу и придает котлетам нежную текстуру.

Но важно соблюдать пропорции: мяса должно быть около 50% от всех компонентов фарша. Еще 25% – это хлеб, а оставшиеся 25% – лук и жидкость (к примеру, молоко).

Как пожарить котлеты, чтобы они были сочные, как в столовой – пошаговая инструкция

Чтобы ваши котлеты получились "теми самыми", соедините фарш из говядины и свинины с измельченным луком. Полученную массу приправьте солью и черным перцем по вкусу.

Далее добавьте хлебный мякиш, предварительно размоченный в молоке. Важно соблюсти пропорцию: хлеба должно быть около четверти от общего объема фарша.

Сформируйте аккуратные котлетки и приступайте к панировке. Чтобы котлеты были сочными и пышными, важно не игнорировать этот шаг. Сначала обваляйте котлету в муке, далее окуните во взбитое яйцо, после чего хорошенько запанируйте сухарями.

Мы уже разобрались, что добавлять в фарш для сочности котлет. Теперь приступаем к обжарке. Именно на этом этапе все может пойти не по плану, поэтому важно следовать инструкции.

Чтобы котлеты не прилипали к сковороде, нужно хорошенько разогреть масло. Идеально подойдет смесь сливочного и растительного – обжаривайте изделия до золотистой корочки с обеих сторон.

А теперь главный секрет столовских котлет – прогрев в духовке. Выложите обжаренные котлеты на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Так они "дойдут" и не станут чрезмерно сухими.

Пользуясь этими маленькими хитростями, вы сможете воссоздать тот самый легендарный вкус столовских котлет.

