Трамп обещает сделку, пока Пентагон рассматривает атаку элиты армии США на Иран, – Reuters

Это происходит на фоне заявлений Трампа о возможных переговорах с Тегераном для прекращения войны.

Ожидается, что Пентагон направит тысячи солдат из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток. Это дополнит масштабное наращивание военной мощи США, даже в то время когда президент США Дональд Трамп говорит о возможной сделке с Тегераном для прекращения войны.

Администрация Трампа рассматривает этот шаг, который расширит возможности, включая развертывание сил даже на иранской территории. Такая эскалация может значительно повысить ставки в конфликте, который продолжается уже четвертую неделю и потряс мировые рынки, пишет Reuters.

Официальные лица, выступавшие на условиях анонимности, не уточнили, куда именно на Ближний Восток направятся войска и когда они прибудут в регион. Солдаты дислоцированы в Форт-Брэгг, Северная Каролина. Американские военные переадресовали вопросы в Белый дом, который заявил, что все объявления о развертывании войск будут исходить от Пентагона.

"Как мы уже говорили, у президента Трампа всегда есть все военные варианты в его распоряжении", – подчеркнула представитель Белого дома Анна Келли. Никакого решения об отправке войск непосредственно в сам Иран принято не было, объяснил СМИ один из источников, но они будут наращивать потенциал для возможных будущих операций в регионе. Один из источников сообщил, что Пентагон намерен отправить от 3 000 до 4 000 солдат. Развертывание солдат следует за сообщением о решении США отправить тысячи морских пехотинцев и моряков на борту USS Boxer – десантного корабля – вместе с экспедиционным отрядом морской пехоты и сопровождающими военными кораблями на Ближний Восток.

До отправки дополнительных сил в регион там находилось 50 000 военнослужащих США. Новости о подкреплении появились всего через день после того, как Трамп отложил угрозы разбомбить иранские электростанции, заявив, что были проведены "продуктивные" переговоры с Ираном.

Однако Иран же отрицает факт проведения каких-либо переговоров.

Сообщается, что погибло уже тринадцать американских военнослужащих, 290 получили ранения.

Трамп взвешивает следующие шаги

Источники ранее сообщали, что военные США рассматривают варианты в войне с Ираном, включая обеспечение безопасности Ормузского пролива, потенциально путем развертывания сил США на береговой линии Ирана.

Администрация Трампа также обсуждала варианты отправки сухопутных войск на иранский остров Харг – центр, через который проходит 90% экспорта иранской нефти, сообщало Reuters.

82-я воздушно-десантная дивизия, которая может быть развернута в течение 18 часов после получения приказа, специализируется на проведении парашютно-десантных штурмов.

Любое использование наземных войск США – даже для ограниченной миссии – может повлечь за собой значительные политические риски для Трампа, учитывая низкую общественную поддержку американцев иранской кампании и собственные предвыборные обещания Трампа избегать втягивания США в новые конфликты на Ближнем Востоке.

