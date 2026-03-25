Цифровой щит и современная броня: что делает F-35 невидимым для радаров

Основные ракеты и бомбы самолет перевозит во внутренних отсеках.

Американский истребитель F-35 является представителем пятого поколения. Его радиолокационная заметность составляет примерно 0,0015 квадратных метра.

На экранах вражеских радаров этот самолет стоимостью 100 миллионов долларов выглядит не больше обычного мяча для гольфа, сообщает ресурс Wion.

"В отличие от старых самолетов-невидимок, F-35 имеет радиолокационно-поглощающие материалы, встроенные непосредственно в его композитное покрытие. Это современное покрытие поглощает входящие радиолокационные волны, а не отражает их обратно к источнику", – говорится в материале.

Основное вооружение самолет перевозит во внутренних отсеках. Внешнее вооружение мгновенно отражало бы радиолокационные сигналы и выдавало его положение противнику.

Но невидимость самолета – это не только его физические особенности. Истребитель F-35 также использует активное электронное подавление систему радиоэлектронной борьбы AN/ASQ-239 для активного ослепления датчиков противника. Так образуется своеобразный защитный цифровой щит.

Однако некоторые крупные низкочастотные радары раннего предупреждения все же могут обнаруживать этот самолет. Такие системы могут определить общее местонахождение F-35, но недостаточно точно, чтобы навести на него ракету.

Уязвимость F-35 к тепловому слежению

Один двигатель этого современного истребителя создает огромную тягу и выделяет значительное количество тепла. И эта сигнатура является самым большим недостатком многоцелевого истребителя, поскольку делает его заметным для пассивных инфракрасных датчиков поиска и слежения.

"Настоящая невидимость сочетает в себе невидимость и передовые датчики. F-35 полагается на обнаружение и уничтожение средств противовоздушной обороны противника за много километров до того, как он войдет в их эффективную зону обнаружения", – резюмирует ресурс.

Сколько лет может прослужить истребитель F-35

F-35, как и многие современные истребители, часто должны оставаться в воздухе без дозаправки. В целом эта модель истребителей рассчитана на 8000 летных часов.

Военные США планируют эксплуатировать парк F-35 до 2077 или 2088 года, в зависимости от варианта и вида вооруженных сил.

