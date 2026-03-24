Новое исследование опровергло теорию о том, когда люди появились в Америке

Однако, некоторые ученые скептически относятся к новым данным, и не согласны с результатами.

На протяжении десятилетий археологический участок в Чили под названием Монте-Верде считался самым убедительным доказательством раннего человеческого поселения в Америке.

Ученые обнаружили там следы человека, датируемые примерно 14 500 лет назад, включая отпечатки ног, деревянные орудия труда, фундаменты построек и остатки костра. Артефакты с этого участка постоянно подтверждали этот временной промежуток, пишет Independent.

Что выяснили археологи

Однако, новое исследование ставит под сомнение возраст этого важного участка, предполагая, что Монте-Верде может быть намного моложе, чем считали ученые. Но не все согласны с результатами.

Ученые взяли образцы и датировали осадки из девяти районов вдоль ручья Чинчиуапи рядом с этим участком и проанализировали, как менялся ландшафт на протяжении тысяч лет. Они обнаружили слой вулканического пепла, датируемого примерно 11 000 лет назад.

По словам соавтора исследования Клаудио Латорре, все, что находится выше этого слоя - в данном случае, древесина и артефакты Монте-Верде - должно быть моложе.

"Мы, по сути, переосмыслили геологию этого места. И пришли к выводу, что археологический памятник Монте-Верде не может быть старше 8200 лет".

Исследователи считают, что изменения ландшафта, включая ручей, разрушающий камни, могли смешать старые слои с новыми, что заставило исследователей датировать древнюю древесину как часть памятника Монте-Верде.

Что говорят критики

Несколько ученых, в том числе участвовавшие в первоначальных раскопках, не согласны с результатами.

"В лучшем случае они представили рабочую гипотезу, которая не подтверждается представленными ими данными", - прокомментировал Майкл Уотерс из Техасского университета, не принимавший участия ни в одном из исследований.

Эксперты, не участвовавшие в исследовании, считают, что исследование включает анализ образцов из района вокруг Монте-Верде, где геология не сопоставима с геологией самого места раскопок. И они отметили, что недостаточно доказательств того, что слой вулканического пепла когда-то покрывал весь ландшафт.

Они также говорят, что исследование не предлагает достаточного объяснения артефактам, найденным на этом месте, которые были датированы 14 500 годами назад, включая бивень мастодонта, превращенный в инструмент, деревянное копье и палку для копания с обожженным наконечником.

"Эта интерпретация игнорирует огромный объем хорошо датированных культурных свидетельств", - высказал мнение археолог Том Диллехей из Университета Вандербильта, который руководил первыми раскопками на этом месте.

Авторы нового исследования не согласны с этой критикой, заявляя, что они брали образцы внутри, выше и ниже по течению от памятника. И недостаточно доказательств того, что датированные артефакты на этом месте действительно настолько древние, сказал соавтор Тодд Суровелл из Университета Вайоминга.

Монте-Верде имеет решающее значение

Местоположение Монте-Верде имеет решающее значение для понимания того, как люди попали в Америку. Ранее ученые считали, что первыми прибыли люди 13 000 лет назад, которые изготавливали каменные орудия с наконечниками. Открытие и датировка Монте-Верде, которые первоначально были окутаны спорами, похоже, положили конец этим сомнениям.

Но еще один важный вопрос - как именно люди попали в Америку из Азии. Пересмотр датировки Монте-Верде может возобновить дискуссии о наиболее вероятном маршруте ранних людей, сказал Суровелл.

